La UD Las Palmas ultima el fitxatge d’un ex del Barça i del València

Segurament serà un dels grans fitxatges de l'estiu. Si més no, un dels més inesperats. I és que Luis García, el nou tècnic de la UD Las Palmas, ha aterrat a l'illa disposat a canviar el rumb amb què els canaris van acabar el curs anterior. El míster s'ha posat a treballar juntament amb Luis Helguera i Vicente Gómez per confeccionar una plantilla de les més talentoses.

Aquest és el primer pas per intentar aconseguir el gran objectiu: retornar a l'elit al més aviat possible. O sigui, aquesta mateixa temporada. Ja vam veure en el seu periple a les banquetes de Cornellà que al nou míster li agrada comptar amb futbolistes experimentats al seu planter. I la mateixa fulla de ruta està seguint ara a Gran Canària. Per això han arribat jugadors com Jonathan Viera i Jesé en la seva enèsima aventura de groc.

D'altra banda, també li agrada confiar en el talent jove emergent. I en aquest ordre d'idees han arribat diversos jugadors més, com Cristian Gutiérrez, Recoba, Cedeño, Adri Suárez, Arvelo, Amatucci, Sergio Barcia o Bassinga. No es pot queixar, sens dubte, Luis García. Però sí que demanava un fitxatge més. Una cirera per completar el dolç pastís de plàtan que està elaborant a les illes. Un davanter.

A la recerca del '9' perdut

Ja va transcendir fa diversos dies que la Unió Deportiva lluitaria fins al final del mercat per portar-se un ariet golejador. Un d'aquells que et promiti uns 15-20 gols per temporada i que t'empenyi a assolir els objectius. Es parlava d'Oli McBurnie, el particular davanter escocès que tan bé va calar a Las Palmas el curs passat. No obstant això, no ha pogut ser.

Per això, des dels despatxos grocs han hagut d'ampliar horitzons i buscar al mercat un altre '9'. I ja l'han trobat; lluny, però està trobat. Segons assegura el portal Diario El Derbi, Paco Alcácer serà nou davanter de la Unió Deportiva Las Palmas. I ho farà de manera pràcticament imminent, ja que s'espera que l'operació es tanqui en els pròxims dies.

Poc es pot dir de Paquito que no sapiguem ja. L'ídol valencianista que va marxar de Mestalla al Barça deixant en el respectable blanc-i-negre una sensació de traïció. Després, de blaugrana, no va acabar de quallar i allà va començar la seva aventura groga. Primer el Dortmund i després el Villarreal abans d'encaminar-se cap als Emirats Àrabs Units. Primer va vestir la carcassa del Sharjah FC i després la de l'Emirates Club, compartint vestidor, ni més ni menys, que amb don Andrés Iniesta.

La millor de les seves temporades al golf es va saldar amb 9 gols, xifres molt llunyanes del que ens va acostumar Paco Alcácer a Mestalla o més tard a Dortmund. Sigui com sigui, aquest estiu, després d'acabar contracte als Emirats, tenia clar que volia retornar a Espanya. I ho farà, de nou, vestint de groc: ara amb el groc de Las Palmas.