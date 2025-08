La UD Almeria vol una perla del Barça per liderar el nou projecte de Rubi

Al mercat de fitxatges, de vegades els moviments més determinants es produeixen en silenci, lluny dels grans focus. L'estiu 2025 ha convertit la sortida de diversos canterans del Barça en un dels temes més calents, i ara el nom de Jan Virgili és a la boca de tothom. La nova perla del filial blaugrana ha acaparat interès de diversos equips, però el seu futur segueix sense decidir-se pocs dies abans de l'inici de la competició.

Pocs joves han tingut una progressió tan fulgurant com Jan Virgili l'últim any. El de Vilassar, clau en la conquesta de la Youth League i un dels jugadors més destacats en el triplet del juvenil, va acabar la temporada sent indiscutible al Barça Atlètic. El seu creixement es va confirmar amb un espectacular Europeu sub-19, on va acabar de captar l'atenció dels tècnics del futbol professional.

Tot i això, la pretemporada l'ha deixat en terra de ningú. Flick va decidir no endur-se'l a la gira asiàtica i l'extrem va començar l'estiu entrenant a les ordres de Juliano Belletti al filial. Mentrestant, els clubs de Primera i Segona s'agombolen a la porta del despatx de Deco. Jan Virgili ja té clar que el seu pròxim pas serà lluny del Johan Cruyff, segons el Sport. La Segona RFEF ja se li queda petita.

Mallorca i Almeria aposten fort: diferències econòmiques i projecte esportiu marquen la decisió

El Mallorca va ser el primer a trucar a la porta del jugador. Jagoba Arrasate i Aritz Aduriz insisteixen a fitxar-lo, però les postures són lluny d'un acord. El Barça exigeix quatre milions d'euros pel 50% dels drets i vol mantenir recompra i control sobre el futur de Virgili. Els balears, per ara, només ofereixen la meitat i no semblen disposats a pujar l'oferta, mentre a Can Barça es dubta que el noi pugui ser titular en un equip que lluitarà per la permanència.

Aquí és on entra l'Almeria. Segons avança SPORT, Rubi ha estat determinant: tots dos comparteixen origen i visió futbolística. L'oferta indàlica és de tres milions per la meitat del traspàs, contracte llarg de sis anys i la promesa de ser peça clau en el nou projecte. Al club andalús creuen que Virgili podria ser el jugador diferencial per tornar a Primera i construir des de la base un equip de futur.

El Barça no vol perdre el control i posa condicions clares per a qualsevol traspàs

Al Barça veuen en Virgili un dels majors talents sortits de la pedrera en l'última dècada. Per això, la direcció esportiva no negociarà si no es garanteixen dos punts innegociables: mantenir un 50% dels drets federatius i una opció de recompra assequible. El club descarta, per ara, qualsevol opció de cessió. La idea és que surti només mitjançant un traspàs que permeti controlar el seu futur i beneficiar-se d'una eventual explosió com a professional.

La insistència de l'Almeria i la situació estancada amb el Mallorca han canviat l'escenari. L'entorn del jugador valora positivament l'aposta indàlica, tant en l'àmbit esportiu com en l'econòmic. La proposta andalusa també inclou variables en funció de rendiment, cosa que podria accelerar el desenllaç en els pròxims dies.