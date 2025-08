La UD Las Palmas ultima el fichaje de un ex de Barça y Valencia

Seguramente va a ser uno de los grandes fichajes del verano. Si más no, uno de los más inesperados. Y es que Luis García, el nuevo técnico de la UD Las Palmas, ha aterrizado en la isla dispuesto a cambiar el rumbo con el que los canarios terminaron el curso anterior. El míster se ha puesto a trabajar junto a Luis Helguera y Vicente Gómez para confeccionar una plantilla de lo más talentosa.

Ese es el primer paso para tratar de conseguir el gran objetivo: retornar a la élite a la mayor brevedad posible. O sea, esta misma campaña. Ya vimos en su periplo en los banquillos de Cornellà que al nuevo míster le gusta contar con futbolistas experimentados en su plantel. Y la misma hoja de ruta está siguiendo ahora en Gran Canaria. Por eso han llegado jugadores como Jonathan Viera y Jesé en su enésima aventura de amarillos.

Por otro lado, también le gusta confiar en el talento joven emergente. Y en este orden de ideas han llegado varios jugadores más, como Cristian Gutiérrez, Recoba, Cedeño, Adri Suárez, Arvelo, Amatucci, Sergio Barcia o Bassinga. No se puede quejar, desde luego, Luis García. Pero sí que pedía un fichaje más. Una guinda para completar el dulce pastel de plátano que está elaborando en las islas. Un delantero.

| YouTube

En busca del '9' perdido

Ya trascendió hace varios días que la Unión Deportiva iba a pelear hasta el final del mercado por traerse a un ariete goleador. Uno de esos que te promedie unos 15-20 goles por temporada y que te aúpe a lograr los objetivos. Se hablaba de Oli McBurnie, el particular delantero escocés que tan bien caló en Las Palmas el pasado curso. No obstante, no ha podido ser.

Por ello, desde los despachos amarillos han tenido que ampliar horizontes y buscar en el mercado otro '9'. Y ya lo han hallado; lejos, pero está hallado. Según asevera el portal Diario El Derbi, Paco Alcácer será nuevo delantero de la Unión Deportiva Las Palmas. Y lo hará de forma prácticamente inminente, pues se espera que la operación se cierre en los próximos días.

Poco se puede decir de Paquito que no sepamos ya. El ídolo valencianista que se marchó de Mestalla al Barça dejando en el respetable blanquinegre una sensación de traición. Luego, de azulgrana, no termino de cuajar y ahí empezó su aventura amarilla. Primero el Dortmund y luego el Villarreal antes de poner rumbo a los Emiratos Árabes Unidos. Primero vistió la carcasa del Sharjah FC y luego la del Emirates Club, compartiendo vestuario, nada más y nada menos, que con don Andrés Iniesta.

La mejor de sus temporadas en el golfo se saldó con 9 goles, cifras muy lejanas a lo que nos acostumbró Paco Alcácer en Mestalla o más tarde en Dortmund. Sea como sea, este verano, después de terminar contrato en los Emiratos, tenía claro que quería retornar a España. Y lo hará, de nuevo, vistiendo de amarillo: ahora con el amarillo de Las Palmas.