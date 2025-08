Florentino Pérez ja té l’oferta definitiva per Rodrygo: Xabi Alonso també ho sap

En el futbol, res roman quiet gaire temps. El Reial Madrid, campió de tot fa només uns pocs anys, viu ara un d'aquests estius en què una peça important pot canviar d'aires. El futur de Rodrygo ha passat de ser tabú a convertir-se en el gran tema de debat a Valdebebas. Després d'un Mundial de Clubs que ha deixat empremta a la plantilla, les decisions de Xabi Alonso i el moviment als despatxos marquen el ritme d'una operació que podria sacsejar el mercat de fitxatges.

El Mundial de Clubs i el nou rol de Rodrygo: menys minuts, més dubtes sobre la seva continuïtat

La situació de Rodrygo al Reial Madrid ha fet un gir després de l'arribada de Xabi Alonso. Tot i que va ser titular en el debut del Mundial de Clubs davant l'Al-Hilal, el seu protagonisme va anar caient partit rere partit. En els sis enfrontaments del torneig, només va sumar aquells 65 minuts en el primer i gairebé no va aparèixer en altres dos en els trams finals. Tres partits sense trepitjar la gespa i dues aparicions testimonials han deixat el davanter brasiler en una situació inèdita: per primer cop des de la seva arribada, no té assegurada ni la titularitat ni un paper clau a l'onze.

Xabi Alonso aposta per un sistema de dos davanters, on la competència és màxima. Amb Gonzalo intocable, Vinicius, Mbappé, Endrick, Arda Güler, Brahim i Mastantuono, el marge per a Rodrygo és mínim. El brasiler comença a assumir que continuar a Madrid serà un repte més gran que mai.

| Real Madrid

La Premier League entra en escena: el Tottenham lidera les negociacions, Liverpool i Chelsea esperen la seva oportunitat

Segons ha informat MARCA, el Reial Madrid ha començat a rebre propostes formals per Rodrygo. El club blanc, fidel a la seva política, no pensa regalar el seu atacant. La xifra de sortida se situa entre 70 i 80 milions d'euros, una quantitat que descarta qualsevol operació a la baixa. Entre els clubs que han fet el primer pas, el Tottenham lidera la cursa. Després de la sortida de Son, busquen un nou referent ofensiu per competir a la Champions i tornar a l'elit anglesa. La proposta ja és sobre la taula i Florentino Pérez l'estudia amb atenció.

No són els únics. El Liverpool segueix amb atenció la situació de Rodrygo i el té a la llista com a alternativa a Isak, per si el Newcastle no cedeix. A Anfield el veuen com la peça ideal per completar un atac temible i lluitar per tots els títols. El Chelsea, per la seva banda, segueix en la seva política de constants canvis. L'arribada de Delap i Joao Pedro no els ha frenat en la recerca d'un altre golejador. Després de guanyar el Mundial de Clubs, la directiva busca el cop d'efecte definitiu i el brasiler encaixaria en els seus plans.

| Real Madrid

Rodrygo i el seu entorn ja assumeixen el canvi: el Reial Madrid busca la millor sortida possible

Fins fa només uns mesos, Rodrygo i el seu entorn eren ferms en el seu desig de continuar al Reial Madrid. Veien el club blanc com casa seva i l'escenari perfecte per seguir creixent. Tanmateix, la manca de minuts i el nou rol imposat per Xabi Alonso han canviat el panorama. Ara, tant el futbolista com el seu representant accepten que una sortida pot ser la millor opció per a totes les parts.

La directiva, conscient de la situació i del valor de mercat del jugador, no té pressa però tampoc tancarà la porta si l'oferta és l'adequada. La decisió final es prendrà en les pròximes setmanes, amb la temporada a punt de començar i el mercat anglès accelerant operacions. Tot apunta que el desenllaç serà qüestió de dies.