Bomba a la UD Las Palmas: Luis García demana el retorn d’un jugador molt estimat

El futbol té aquestes històries on les segones parts poden ser millors. Aquest estiu, la UD Las Palmas s'enfronta a un d'aquests relats plens de nostàlgia, urgència i expectatives renovades. Després del descens, el club ha mogut fitxa ràpid per construir una plantilla competitiva. L'objectiu és tornar a Primera com més aviat millor. L'afició espera un projecte il·lusionant, mentre la banqueta estrena propietari i la direcció esportiva busca un cop d'efecte al mercat.

Luis García Plaza no ha trigat a deixar clar quin tipus d'equip vol per a la nova temporada. Busca caràcter, compromís i experiència a la categoria. D'entre els noms damunt la taula en destaca un que fa vibrar la graderia: Oli McBurnie. El davanter escocès, que en la seva anterior etapa va deixar empremta més enllà dels números, s'ha convertit en una prioritat per al nou tècnic.

No és casualitat. La temporada passada, McBurnie va disputar 31 partits, anotant cinc gols i repartint sis assistències. Però el seu valor no es mesura només en xifres. La seva connexió amb l'illa i la seva implicació al vestidor l'han fet un jugador estimat. Fins i tot ara, sense equip després d'acabar contracte, McBurnie continua enviant picades d'ullet a l'afició a través de xarxes socials. Vídeos amb jugades, missatges enigmàtics i la cançó de Drake acompanyen el seu estiu, mentre els rumors del seu retorn prenen força cada dia.

| La Ser

Obstacles econòmics i esportius compliquen l'operació, però el desig d'ambdues parts manté viva la negociació

No tot és senzill. El fitxatge de McBurnie suposa un repte per a les arques del club. A Segona, ajustar el pressupost és vital, i el salari del davanter escocès està per sobre del que és habitual. Durant la seva anterior etapa a l'illa, percebia prop de tres milions bruts, una xifra que ara seria inassumible si no accepta una rebaixa.

A més, Las Palmas té excés de davanters. Noms com Iván Cedric o Sory Kaba dificulten la incorporació de nous fitxatges, tot i que la direcció esportiva ja treballa en possibles sortides. La bona relació entre agents pot facilitar moviments al mercat. Tot apunta que, si es resolen aquests detalls, el retorn de McBurnie estaria més a prop que mai.

D'altra banda, les informacions esportives que arriben des d'Anglaterra apunten que ho té pràcticament fet amb el Hull City. I que fins i tot podria tancar-se en les pròximes hores.

McBurnie, el davanter que coneix l'illa i el vestidor, una aposta segura per a l'ascens

A Gran Canària no obliden com McBurnie va connectar amb la ciutat i l'afició. Més enllà dels gols, la seva entrega a cada partit li va guanyar el respecte del vestidor. Ara, el club necessita un referent per a l'atac. Luis García confia que McBurnie pot aportar experiència i lideratge, especialment en una temporada llarga i exigent com la de Segona Divisió.

El davanter ha manifestat en privat el seu desig de tornar a Las Palmas si el projecte és ambiciós i compta amb la seva confiança. Tot i que en un principi prioritzava tornar a la Premier League o fitxar pel Celtic, la manca d'ofertes concretes ha canviat el panorama. El club, per la seva banda, ja s'ha posat en contacte amb el seu entorn i les negociacions avancen a bon ritme.