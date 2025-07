UD Almeria i altres clubs de Segona volen un migcampista espanyol ex de l'Oviedo

per Max Riveras

La Segona Divisió espanyola viu cada estiu una autèntica batalla estratègica per reforçar-se amb els perfils més experimentats del mercat. Clubs com l'UD Almeria mouen fitxa amb ambició, mentre altres conjunts de la categoria no volen quedar-se enrere en la lluita pels jugadors més cotitzats.

Almeria encapçala la cursa per un migcampista polivalent

El cas de César de la Hoz genera gran expectació al mercat d'estiu. Amb 33 anys, el càntabre deixa el Real Oviedo després de la seva rescissió contractual el 12 de juliol, abocat a buscar un nou destí a Segona Divisió. El seu pas per l'Oviedo el posiciona com a objectiu per a diversos clubs ambiciosos, amb l'UD Almeria al capdavant.

Segons ha informat el periodista Ángel García de Cazurreando, de la Hoz està a la mira d'almenys mitja dotzena d'equips de Segona. Tanmateix, l'Almeria lidera per la seva vinculació prèvia amb el jugador i el suport de l'entrenador Rubi. El club andalús ja va intentar fitxar-lo al mercat d'hivern, i la seva experiència a la plantilla aporta solvència i coneixement del vestidor.

| UD Almería

L'opció d'Almeria guanya força davant la possible sortida de jugadors com Dion Lopy, Lucas Robertone o Sergio Arribas, fet que obriria un espai al mig del camp. A més, la seva familiaritat amb l'estil rotatiu de Rubi reforça l'interès per tancar el seu retorn.

La trajectòria de De la Hoz, un perfil amb tres ascensos

César de la Hoz ha estat clau en almenys tres ascensos a Primera Divisió: amb Almeria el 2022, Valladolid el 2024 i Oviedo recentment. A l'Oviedo, el seu impacte va ser significatiu: va jugar 16 partits i va aportar 644 minuts, sent titular en set enfrontaments, inclosos tres dels quatre duels del play-off.

El seu perfil va més enllà del tàctic. Pot actuar com a pivot o fins i tot de central, fa 1,79 m i ofereix equilibri defensiu. La seva experiència a la Lliga Hypermotion i la competitivitat en fases decisives el converteixen en un fix per a equips que aspiren a l'ascens.

La seva sortida del Real Oviedo: raons esportives

La rescissió es va produir després d'aconseguir l'ascens, amb Paunovic prioritzant altres opcions al centre del camp, com Cazorla o Colombatto. El club va activar una clàusula contractual per alliberar pressupost i buscar reforços de més projecció per a Primera. El comunicat oficial de l'Oviedo va reconèixer la seva "professionalitat i compromís", valorant la seva aportació a l'històric ascens.

| Real Oviedo

Què aportaria a la medul·lar de l'Almeria

A l'Almeria, de la Hoz encaixaria en un esquema tàctic ja conegut, combinant la contenció amb sortida de pilota. Destaca en la gestió de les transicions, poder físic i capacitat per cobrir altres migcampistes durant rotacions. Amb la pretemporada ja iniciada i l'equip a Marbella entre el 22 i el 31 de juliol, la seva arribada podria integrar-se sense afectar el plantejament inicial de Rubi.

El repte esportiu i econòmic en joc

L'UD Almeria presenta un projecte competitiu i amb impuls econòmic després de diversos fitxatges (Luna, Soko, Muñoz…). El cost de De la Hoz com a agent lliure (valor de mercat aproximat de 350 000 € segons Transfermarkt) suposaria un fitxatge amb cost controlat.

Rivals com Córdoba CF podrien entrar a la subhasta, especialment després del seu interès en Alberto del Moral, però l'Almeria conserva l'avantatge per historial, projecte i director tècnic.

En els pròxims dies es coneixeran moviments oficials. La finestra es tanca aviat i els reptes són clars: mantenir l'opció de tornar a Primera.