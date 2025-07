València, Alabès i Getafe volen pescar a la Sèrie A

per Max Riveras

El mercat de fitxatges vibra amb força a la Lliga. Un davanter que acaba de tornar al seu club després d'una cessió a França està cridat a ser el focus mediàtic els pròxims dies. Diversos equips espanyols ja han posat sobre la taula la mirada sobre un reforç de gol que anhela reivindicar-se.

Interès amb força de València, Getafe i Alavés

Tres equips del futbol espanyol —Valencià CF, Getafe CF i Deportivo Alabès— han activat l'opció d'incorporar un jugador que actualment està a l'òrbita del Genoa després de deixar la Fiorentina.

Per la seva banda, a Mestalla, l'entrenador Carlos Corberán està decidit a donar un impuls ofensiu a l'equip. Juntament amb fitxatges confirmats com Julen Agirrezabala i Dani Raba, la direcció esportiva valora ara l'opció de M'Bala Nzola. La incorporació del congolès serviriaper pal·liar les sortides recents en atac i reforçar l'objectiu europeu.

Getafe i Alabès, per la seva banda, veuen en el davanter angolès de 28 anys una alternativa per diversificar la seva plantilla. En el cas de l'Alabès, la sortida de Thomas Conechny i el futur incert de Joaquín Panichelli deixen lliure el flanc ofensiu dret. Una vacant que Nzola està en condicions d'ocupar.

Trajectòria irregular a França i retorn a Itàlia

En la temporada 2024‑25, Nzola va disputar 24 partits amb el Lens (21 a la Ligue 1, 1 a la Copa i 1 a play-offs), anotant 7 gols, a més de sumar una assistència. Un rendiment notable, tot i que lluny dels seus millors registres.

El davanter està lligat a la Fiorentina fins al juny de 2027, amb un valor de mercat estimat en 6 milions d'euros segons Transfermarkt. L'entitat italiana ha deixat clar que no compta amb ell, per la qual cosa estarien disposats a traspassar-lo aquest estiu.

Principals armes i perfils tàctics de Nzola

Nzola és un davanter centre corpulent (1,85 m) i amb capacitat per desmarcar-se des d'una banda com a extrem. Acostumat a jugar en el sistema 3‑5‑2 o 4‑3‑3, destaca per la seva fortalesa física, bon joc d'esquena i capacitat aèria.

A Mestalla, aportaria múscul i presència, i al Coliseum, aportaria contundència a la zona ofensiva. Mentre que a Mendizorroza, adaptar-se com a punta referència i relleu posicional seria el seu rol principal, especialment si es consuma la sortida de Panichelli. Tanmateix, hi ha un equip que se'ls podria avançar als clubs espanyols.

Competència italiana amb el Genoa

El Genoa busca tancar la seva incorporació com més aviat millor, tot i que es veu frenat per la pressió dels equips espanyols. Si els genovesos presenten una oferta convincent, podrien avançar-se. Però l'ambició de València, Getafe i Alabès encara li dona opcions.

Quin futur espera a Nzola?

La pròxima setmana serà clau. Si l'Alabès aconsegueix accelerar l'arribada de Bruno Petković, podria optar per fitxar un altre perfil. El València, amb urgència de gol, té marge per negociar. I el Getafe, actiu en reforços com Juanmi, també inclou l'angolès en la seva estratègia.

Si es consuma la seva arribada, Nzola suposaria un reforç físic ideal en el joc directe. Aporta polivalència tàctica, ja que pot jugar com a segona punta o extrem, i és un jugador amb àmplia experiència (Itàlia i França).

Per a Nzola, és una oportunitat per reconciliar-se amb la seva millor versió i reivindicar-se en una lliga coneguda per la seva exigència tàctica i física. Amb el Genoa trepitjant amb força, la competició està oberta. I ara la pilota està a la teulada dels clubs espanyols per inclinar la balança a favor seu.