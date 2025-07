L'estiu a Cadis no només fa olor de fitxatges joves i promeses, també de nostàlgia, experiència i responsabilitat. L'afició groga ja troba a faltar un vell conegut i el club treballa amb sigil per incorporar un davanter veterà que garanteixi gol.

Admiració mútua i fitxatge ‘a la vista’

El seu vincle amb l'equip gadità no només és històric, sinó també emocional. Va reaccionar amb afecte a l'anunci de Suso, deixant clar que el seu retorn no només és possible, sinó també ben rebut per la plantilla i l'afició. A més, la seva relació amb el president Manuel Vizcaíno és propera i sincera, cosa que afegeix frescor al rumor.

Experiència provada i gols decisius

Lucas Pérez, de 36 anys i agent lliure després de rescindir amb el PSV el passat 30 de juny, és l'opció amb més força. El seu pas pel Deportivo de la Corunya a la 24/25, amb 23 partits jugats, 4 gols i 4 assistències, va mostrar que, tot i l'edat, manté nivell productiu Orgullobiri.

| Cádiz CF, Canva

La seva capacitat per aparèixer en els moments clau va ser evident, com aquell derbi en què va anotar un hat-trick a Riazor, demostrant que continua sent letal a l'àrea.

Encaix tàctic en el model Garitano

L'equip ja ha oficialitzat vuit incorporacions, entre les quals hi ha la de Suso, Ortuño, Obeng i Joaquín González. Des del club creuen que encara hi ha espai per a un davanter de perfil provat. Pérez encaixaria com a davanter referència, alliberant espais als extrems i complementant Suso.

Pretemporada: prova imminent per impulsar el seu retorn

El Cadis va començar ahir (14 de juliol) la seva pretemporada a Benalup-Casas Viejas, amb amistosos previstos davant Ceuta i altres rivals com Granada i Las Palmas. Si Pérez s'uneix amb temps, podria destacar en aquests enfrontaments i convèncer l'afició que és una peça clau per a l'ascens.

Un repte personal amb ecos de Cazorla

Lucas, que farà 37 anys al setembre, segueix alimentant-se de referents com Santi Cazorla i la seva llarga vigència a l'elit Orgullobiri. La seva motivació no és econòmica: va marxar al Deportivo per compromís personal, fins i tot abonant part del seu traspàs. Ara podria apostar per un nou repte a Cadis, on seria un líder al vestidor, connectat amb l'afició i motivat per donar un últim impuls a la seva carrera.

| Cádiz CF

Implicacions per a la plantilla i la grada

Amb la seva arribada, Garitano guanyaria un finalitzador a qui li basta un toc a prop de l'àrea per definir. La plantilla guanya experiència i jerarquia, mentre que el soci tornaria a sentir el davanter que va deixar una empremta inesborrable al Nuevo Mirandilla.

No és un fitxatge mediàtic ni tampoc fruit del màrqueting, és un retorn pensat, marcat pel compromís i el sentit comú. Un jugador lliure, una afició el reclama, l'entrenador l'estima i el club l'estudia. Ambdues parts saben que hi ha més en joc que un any: hi ha història, il·lusió i un projecte amb ascendència.