El surrealista tweet de Tomás Guasch durante el partido del Barça

Los partidos importantes de LaLiga no solo se juegan en el césped. También se disputan en las redes sociales, donde periodistas y aficionados comentan cada jugada en directo. El Mallorca-Barça no fue la excepción y estuvo marcado por protestas, expulsiones y una jugada polémica en el segundo gol culé.

Polémicas y reacciones en un primer tiempo muy caliente

El Mallorca se quedó con dos jugadores menos antes del descanso. Manu Morlanes fue expulsado por doble amarilla y poco después Vedat Muriqi vio la roja tras una durísima entrada sobre Joan García. La tensión aumentó todavía más con el 0-2, cuando Ferran Torres marcó mientras Raíllo seguía tendido en el césped tras un golpe en la cabeza.

El árbitro José Luis Munuera Montero decidió no detener la jugada y validó el tanto. Aquella acción provocó un aluvión de reacciones en Twitter, donde periodistas y aficionados criticaron duramente lo ocurrido en Son Moix. La parroquia bermellona también exigía una roja a Raphinha tras una durísima entrada por detrás con las dos piernas.

| Movistar Plus+

El mensaje irónico de Guasch entre tanta polémica

Mientras la mayoría debatía sobre arbitrajes y polémicas, Tomás Guasch sorprendió con un mensaje muy diferente. “Estoy pescando. No molesten. Con tanto pip-pip se excitan pulpos y calamares. Por favor. Gracias”, escribió en su perfil.

El “pip-pip” hacía referencia al sonido constante de las notificaciones de su móvil, provocadas por la avalancha de mensajes sobre el partido. Con ese tono irónico, Guasch se desmarcaba de la discusión y lanzaba un guiño humorístico en pleno vendaval de críticas.

Un contraste con la tensión del resto de periodistas

El comentario de Guasch contrastó con la intensidad de otros comunicadores. Tomás Roncero, Alfredo Duro o Carme Barceló protagonizaron enfrentamientos verbales en redes sobre la jugada del segundo gol. Guasch, en cambio, optó por la ironía y por relativizar lo sucedido, utilizando el humor como escudo.

Su mensaje no alcanzó la viralidad de otros, pero sí destacó por ser un respiro en medio de la crispación. Algunos seguidores lo celebraron como un chiste ingenioso, mientras otros lo interpretaron como una falta de implicación en el debate.

Una nota de humor en un partido lleno de tensión

El Barça terminó ganando 0-3 en Son Moix con un gol final de Lamine Yamal en el descuento. Sin embargo, la conversación posterior giró más en torno a las decisiones arbitrales y las reacciones en redes sociales.

El comentario de Guasch demuestra cómo incluso en medio de la polémica más intensa puede haber espacio para la ironía. En un contexto de máxima tensión, el periodista prefirió hacer reír antes que discutir.