Lewandowski dona una gran notícia a Hansi Flick amb la seva lesió: 'Tornaré per a...'

L'inici de temporada del Barça ha estat positiu en resultats, però no tant en sensacions. L'equip de Hansi Flick va aixecar el Joan Gamper sense Robert Lewandowski, amb un bon paper de Marcus Rashford. També va debutar a LaLiga amb un sòlid 0-3 davant el Mallorca a Son Moix, tenint com un dels golejadors Ferran Torres. Tot i això, el tècnic alemany va advertir que al conjunt li va faltar intensitat i que no es pot permetre relaxacions tan aviat.
L'absència de Robert Lewandowski ha condicionat l'equip, tot i que els seus substituts han respost amb gols. Malgrat això, el caràcter i l'experiència del màxim golejador blaugrana continuen sent insubstituïbles en partits exigents.
La recuperació de Lewandowski va millor del que s'esperava
Segons la informació avançada per AS, Robert Lewandowski estarà disponible aquest dissabte per a la visita del Barça al Levante. El davanter va patir molèsties al bíceps femoral de la cama esquerra durant un entrenament el passat 8 d'agost. En un primer moment es va estimar un període de baixa de tres setmanes, cosa que el descartava per a l'inici de la lliga.
L'evolució ha estat molt més ràpida del que es preveia i ja treballa amb el grup. Si no hi ha contratemps, rebrà l'alta mèdica divendres i entrarà a la convocatòria per al cap de setmana.
Un debut inèdit davant el Levante
Si es confirma el seu retorn, el duel al Ciutat de València tindria un al·licient extra. Serà el primer partit de Lewandowski contra el Levante des que va arribar a Espanya. El club granota ha passat diverses temporades a Segona i el polonès mai s'havia enfrontat a ells amb la samarreta blaugrana. Tampoc amb cap altra.
Per al davanter, que va signar 42 gols la temporada passada, l'enfrontament suposarà l'oportunitat perfecta per recuperar ritme competitiu. Per a Flick, comptar amb la seva referència ofensiva és clau, tant pel que aporta a l'àrea com per la intensitat que encomana als seus companys.
Un dilema en atac per a Hansi Flick
La gran incògnita serà com gestiona el tècnic alemany la davantera en aquesta segona jornada. Ferran Torres travessa un gran moment i s'ha consolidat com una de les armes més fiables de cara a porteria. Rashford també va respondre al Gamper amb una actuació convincent.
El retorn de Lewandowski obre el debat sobre la titularitat a l'atac culer. Flick haurà de decidir si aposta per donar-li minuts d'inici o reserva el polonès per a la segona part. El que està clar és que la competència al front ofensiu augmenta i això pot beneficiar l'equip.
La presència de Lewandowski és més que un recurs esportiu. El seu lideratge, capacitat de pressió i experiència en grans escenaris aporten una energia diferent al Barça. Flick ho sap, i per això va celebrar amb entusiasme l'evolució positiva de la lesió.