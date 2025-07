Tres paraules de Luis Enrique per enfonsar Edu Aguirre després del Reial Madrid - PSG

La històrica golejada del París Saint-Germain al Real Madrid per 4-0 a la semifinal del primer Mundial de Clubs reformat continua deixant ressò, no només pel bany futbolístic al terreny de joc, sinó també pel que va passar fora d’ell. Luis Enrique, tècnic del PSG, no només ha deixat clar que el seu equip és el més en forma d’Europa, sinó que també ha repartit retrets amb el seu estil particular.

Un d’aquests, dirigit directament a Edu Aguirre, periodista de ‘El Chiringuito’ i conegut defensor del madridisme. La trobada entre tots dos es va produir a la sortida del MetLife Stadium, a Nova Jersey, on el PSG va destrossar sense pietat l’equip de Xabi Alonso.

Aguirre, que havia viatjat als EUA per seguir de prop el Real Madrid, s’hi va acostar a Luis Enrique i, amb to educat, li va dir: “Enhorabona, Lucho”. La resposta del tècnic va ser tan inesperada com irònica: “T’alegres molt, oi?”. Una frase carregada de sarcasme que ràpidament es va fer viral a les xarxes socials.

| Google Imagenes

Un Madrid irreconeixible, una humiliació històrica

La pressió alta, la intensitat, la circulació de pilota i la contundència defensiva van ser de manual. Luis Enrique ha aconseguit el que semblava impossible: convertir el PSG en un bloc compacte, solidari i demolidor sense necessitat de grans individualitats mediàtiques.

En canvi, el Real Madrid va ser una ombra de si mateix. Ni Vinicius, ni Bellingham, ni tan sols Modric en el seu comiat van poder evitar el naufragi. Amb errors greus d’Asensio i Rüdiger, que van regalar els dos primers gols, el partit va quedar sentenciat en només deu minuts. A partir d’aquí, va ser un passeig triomfal per als parisencs.

| Canva

El més dolorós per al madridisme no va ser només el resultat, sinó la imatge. I això és el que precisament Edu Aguirre va intentar maquillar amb la seva felicitació a Luis Enrique. Però el tècnic asturià no va deixar passar l’oportunitat d’enviar un dard. “T’alegres molt, oi?”, no va ser només una frase per a Aguirre, sinó una indirecta general als mitjans i a l’entorn que, durant anys, han menyspreat l’estil de Luis Enrique per no encaixar amb els valors clàssics del madridisme.

El 'septet' de Mbappé… que mai va arribar

Un traspàs que va alimentar les il·lusions d’un madridisme convençut que amb Kylian arribaria una nova era daurada. Tanmateix, el tuit de Jota Jordi després de la golejada va ser tan demolidor com encertat: “Felicitats pel SEPTET amb Mbappé”. Res més lluny de la realitat.

I és que, des que el francès va signar pel club blanc, l’equip ha estat eliminat de la Champions, ha perdut la Supercopa, ha caigut a la Copa del Rei… i ara queda fora també del Mundial de Clubs. Tot això, mentre el PSG —sense Mbappé— arriba a la final practicant un dels millors futbols vistos en anys.

Un mirall incòmode per al Madrid

La realitat és que el PSG de Luis Enrique s’ha convertit en un mirall incòmode per al Madrid. Representa tot allò que l’equip de Xabi Alonso vol ser i no aconsegueix: pressió coral, solidesa defensiva, creativitat ofensiva i fam de títols. A París el bloc és el que marca la diferència.

El Mundial de Clubs ha posat cadascú al seu lloc. I per si no havia quedat clar en els 90 minuts, Luis Enrique ho va rematar amb un somriure sarcàstic i una frase que ja és història del futbol modern.