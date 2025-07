José Álvarez enfonsa Xabi Alonso: «El Reial Madrid...»

per Pol Nadal

L'ambient al voltant del Real Madrid mai deixa indiferent ningú. Cada estiu, les expectatives sobre el conjunt blanc es multipliquen. Les veus crítiques i els elogis s'entrellacen a la tertúlia esportiva. Però aquest any, l'opinió pública s'ha bolcat a analitzar el moment real de l'equip després dels últims resultats, mentre s'espera amb expectació l'arribada de nous fitxatges o algun cop d'efecte que reactivi l'optimisme.

El Madrid ha començat la pretemporada amb molts dubtes. Les sensacions transmeses en els primers partits han generat debats intensos, no només entre els aficionats, sinó també entre els principals analistes televisius. El conjunt dirigit per Carlo Ancelotti travessa una fase de transició, marcada pels dubtes al centre del camp i la manca d'entesa a la parcel·la ofensiva. El debat sobre si l'equip està en construcció o en una etapa de declivi ha guanyat força els últims dies

Les paraules de José Álvarez no agraden al madridisme

Al programa El Chiringuito, José Álvarez no ha tingut manies a qualificar la situació blanca amb paraules contundents. Segons la seva visió, el Madrid no es troba en un procés de reconstrucció, sinó més aviat de destrucció. “Ja he escoltat fins fa dos dies que si guanyava el Mundial de Clubs, Xabi Alonso era la nova temporada, el nou projecte. Però el Madrid, ara mateix, està en destrucció”, va afirmar en directe

| Canva

El periodista va incidir en els problemes d'alguns jugadors clau, assenyalant que figures com Asensio han perdut el protagonisme d'altres temporades, i que el mig del camp no connecta ni genera futbol com s'espera en un club d'aquest nivell. També va remarcar que Bellingham ha passat desapercebut i que els davanters amb prou feines aconsegueixen entendre's sobre la gespa. En paraules d'Álvarez, “per construir, primer cal tirar-ho tot a terra”, evidenciant que el diagnòstic és molt més pessimista de l'habitual.

El PSG, protagonista indirecte en la crisi del Madrid

La contundent derrota davant el PSG ha estat el detonant de gran part de les crítiques. José Álvarez va anar encara més lluny i va assegurar que el conjunt francès “els podria haver marcat set o vuit gols”, una afirmació que ha encès les xarxes socials i que ha servit per dimensionar la diferència actual entre ambdós equips. A més, va recordar que la golejada del PSG no només ha afectat el Real Madrid, sinó també altres equips com l'Atlètic de Madrid i el mateix Inter Miami de Messi, que també van rebre golejades del campió francès durant la pretemporada.

Per Álvarez, el PSG ha posat tothom al seu lloc i obliga a reflexionar sobre el veritable estat dels grans clubs europeus. Aquesta anàlisi ha estat recolzada per altres tertulians, que també apunten a la necessitat de no infravalorar rivals que, avui dia, marquen una clara diferència en intensitat i qualitat de plantilla.

Els reptes immediats del Real Madrid i el paper de Xabi Alonso

El focus mediàtic també s'ha centrat en la figura de Xabi Alonso, relacionat aquests dies amb el futur de la banqueta blanca. Tanmateix, la crítica de José Álvarez assenyala que cap entrenador pot revertir una situació estructural si la base de l'equip està en procés de descomposició. El Madrid afronta ara la recta final de la pretemporada amb l'obligació de revertir la imatge i, sobretot, d'enfortir una plantilla que sembla necessitar canvis profunds.

| YouTube, XCatalunya, Real Madrid

Les pròximes setmanes seran determinants. A l'espera de possibles incorporacions, el club es juga alguna cosa més que un bon inici de Lliga: la necessitat de tornar a il·lusionar una afició exigent i d'evitar que el diagnòstic de destrucció acabi fent-se realitat a la temporada 2025-26.