Torna a sonar per a l’Atlètic de Madrid: Simeone el vol

Al Metropolitano hi ha una certesa que ningú discuteix: l'Atlètic de Madrid necessita reforçar la seva defensa de manera urgent. La rereguarda, un dels pilars del projecte de Diego Simeone des de la seva arribada, ha mostrat esquerdes preocupants els darrers mesos. El partit davant el PSG al Mundial de Clubs, amb quatre gols encaixats i desajustos evidents en la marca i el posicionament, va deixar al descobert una realitat que ja s'anava gestant: l'equip no està blindat com abans

I amb la continuïtat de José María Giménez en dubte i només la incorporació de Clément Lenglet com a reforç tancat, la direcció esportiva treballa contrarellotge per tancar un fitxatge clau

En aquest context, torna a agafar força un nom que ja va estar sobre la taula fa mesos: Piero Hincapié. El central equatorià del Bayer Leverkusen, de només 23 anys, fa temps que és a l'agenda roig-i-blanca i és del gust de Simeone per diversos motius. La seva polivalència —pot actuar com a central esquerrà o com a lateral esquerre—, la seva capacitat per treure la pilota jugada des del darrere i el seu perfil físic encaixen amb el que busca el tècnic argentí per al seu sistema defensiu

| Bundesliga

Es complica l'opció Cuti Romero

L'Atlètic, que ja el va tantejar l'estiu passat, veu ara una oportunitat per reactivar l'operació. L'eliminació d'opcions com el fitxatge de Cristian 'Cuti' Romero, cada cop més complicat pel preu elevat imposat pel Tottenham, ha revaloritzat el nom d'Hincapié als despatxos matalassers. Mentre que pel campió de l'Europa League demanen uns 70 milions d'euros, en el cas de l'equatorià la xifra podria rondar els 40 milions, tot i que des d'Alemanya adverteixen que no serà una operació senzilla

De fet, el director esportiu del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, ha deixat clar en diverses ocasions que el club no té intenció de desprendre's d'Hincapié. “És una peça clau per a nosaltres”, ha dit recentment. Segons el mitjà alemany Kicker, la clàusula de rescissió del defensa supera els 60 milions i no es contempla una sortida llevat d'una oferta descomunal. A més, el Bayer ja ha ingressat més de 150 milions en vendes com la de Florian Wirtz, per la qual cosa no tenen urgències econòmiques

Tot i així, des de l'entorn del jugador, es considera que el moment per fer el salt ha arribat. Hincapié va ser vist a Madrid a finals de maig i això va alimentar les especulacions, tot i que aleshores també se'l va vincular amb el Real Madrid per la seva bona relació amb Xabi Alonso, actual tècnic del Leverkusen. Dies després, alguns mitjans van arribar a parlar d'un acord verbal amb l'Atlètic, però va ser ràpidament desmentit pel seu agent

Malgrat tot, l'interès de l'Atlètic és ferm i es manté viu. Hincapié porta dues temporades de gran rendiment a Alemanya, amb més de 80 partits disputats entre Bundesliga, DFB Pokal i competicions europees. El seu estil agressiu en la marca, la seva lectura tàctica i la seva joventut el converteixen en una de les peces més cobejades del mercat en la seva posició. En un equip com el de Simeone, que exigeix intensitat i rigor defensiu, la seva adaptació podria ser immediata