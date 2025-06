Vuelve a sonar para el Atlético de Madrid: Simeone lo quiere

En el Metropolitano hay una certeza que nadie discute: el Atlético de Madrid necesita reforzar su defensa de manera urgente. La zaga, uno de los pilares del proyecto de Diego Simeone desde su llegada, ha mostrado grietas preocupantes en los últimos meses. El partido ante el PSG en el Mundial de Clubes, con cuatro goles encajados y desajustes evidentes en la marca y el posicionamiento, dejó al descubierto una realidad que ya venía gestándose: el equipo no está blindado como antes.

Y con la continuidad de José María Giménez en duda y solo la incorporación de Clément Lenglet como refuerzo cerrado, la dirección deportiva trabaja a contrarreloj para cerrar un fichaje clave.

En ese contexto, vuelve a cobrar fuerza un nombre que ya estuvo sobre la mesa hace meses: Piero Hincapié. El central ecuatoriano del Bayer Leverkusen, de solo 23 años, lleva tiempo en la agenda rojiblanca y es del gusto de Simeone por varios motivos. Su polivalencia —puede actuar como central zurdo o como lateral izquierdo—, su capacidad para sacar el balón jugado desde atrás y su perfil físico encajan con lo que busca el técnico argentino para su sistema defensivo.

| Bundesliga

Se complica la opción Cuti Romero

El Atlético, que ya lo tanteó el verano pasado, ve ahora una oportunidad para reactivar la operación. La eliminación de opciones como el fichaje de Cristian 'Cuti' Romero, cada vez más complicado por el elevado precio impuesto por el Tottenham, ha revalorizado el nombre de Hincapié en los despachos colchoneros. Mientras que por el campeón de la Europa League piden unos 70 millones de euros, en el caso del ecuatoriano la cifra podría rondar los 40 millones, aunque desde Alemania advierten que no será una operación sencilla.

De hecho, el director deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, ha dejado claro en varias ocasiones que el club no tiene intención de desprenderse de Hincapié. “Es una pieza clave para nosotros”, ha dicho recientemente. Según el medio alemán Kicker, la cláusula de rescisión del defensa supera los 60 millones y no se contempla una salida salvo oferta descomunal. Además, el Bayer ya ha ingresado más de 150 millones en ventas como la de Florian Wirtz, por lo que no tienen urgencias económicas.

Aun así, desde el entorno del jugador, se considera que el momento para dar el salto ha llegado. Hincapié fue visto en Madrid a finales de mayo y eso alimentó las especulaciones, aunque entonces también se le vinculó con el Real Madrid debido a su buena relación con Xabi Alonso, actual técnico del Leverkusen. Días después, algunos medios llegaron a hablar de un acuerdo verbal con el Atlético, pero fue rápidamente desmentido por su agente.

Pese a todo, el interés del Atlético es firme y se mantiene vivo. Hincapié lleva dos temporadas de gran rendimiento en Alemania, con más de 80 partidos disputados entre Bundesliga, DFB Pokal y competiciones europeas. Su estilo agresivo en el marcaje, su lectura táctica y su juventud le convierten en una de las piezas más codiciadas del mercado en su posición. En un equipo como el de Simeone, que exige intensidad y rigor defensivo, su adaptación podría ser inmediata.