El Cadis pesca a l’Atlètic de Madrid

El Cadis ha començat el mercat estival amb pas ferm i decidit. Després del seu descens a LaLiga Hypermotion, la direcció esportiva del conjunt andalús s'ha mogut amb rapidesa per reforçar posicions clau i començar a donar forma a un equip competitiu que aspiri a l'ascens. L'aposta del club passa per una barreja de talent consolidat i joventut amb projecció, un model que ja ha deixat veure les primeres incorporacions.

En aquest context, el darrer moviment del Cadis ha estat tancar el fitxatge d'un prometedor migcampista procedent de l'Atlético de Madrid, una operació que confirma la fulla de ruta marcada per Gaizka Garitano i la direcció encapçalada per Juan Cala.

L'arribada de Joaquín González, migcentre tinerfeny de 24 anys, respon a aquesta lògica. El jugador, que signarà contracte fins al juny de 2030, aterra al Nuevo Mirandilla després d'una temporada de creixement i minuts al filial matalasser, on va acumular 28 partits a Primera Federació. Format al planter de la UD Las Palmas, va debutar fins i tot amb el primer equip canari a la Copa del Rei abans de passar per l'Atlético Sanluqueño, club en què va disputar més de 2.300 minuts durant la 2023/2024.

| Atlético de Madrid

Aquesta experiència va cridar l'atenció de l'Atlético de Madrid, que el va incorporar per al seu filial, i ara ha estat el Cadis qui ha apostat per ell de cara a construir una plantilla de garanties per a la pròxima temporada.

Molta projecció

Des de la direcció esportiva del Cadis es valora el seu físic, desplegament i versatilitat com a pivot defensiu. Amb el seu 1,85 d'alçada, el seu bon posicionament i capacitat per recuperar pilotes, Joaquín encaixa perfectament en el perfil de jugador que busca Garitano per a la seva medul·lar. El mateix Juan Cala, coneixedor del seu rendiment a Sanlúcar de Barrameda, va ser clau en l'operació. De fet, es van avançar al Castellón, un altre dels clubs interessats en el seu fitxatge, per tancar l'operació amb l'Atlético de Madrid.

Amb aquest moviment, Joaquín es converteix en el tercer fitxatge confirmat pel Cadis aquest estiu, després de les arribades de Suso Fernández, procedent del Sevilla, i Sergio Ortuño, de l'Eldense. La incorporació de Suso va ser rebuda amb gran entusiasme per l'afició gaditana, ja que es tracta d'un jugador amb experiència a l'elit, fins i tot en competicions europees. La seva arribada es va interpretar com un gest al sentiment de pertinença i com un fitxatge que barreja talent amb compromís. Per la seva banda, Ortuño arriba amb l'aval del seu rendiment a Segona Divisió, on ha estat un dels migcampistes més regulars en les últimes temporades.

En el pla tàctic, Garitano valora diversos esquemes, però tot indica que el 4-2-3-1 serà la base des d'on treballar. En aquest sistema, Joaquín podria ser una peça ideal com a migcentre de contenció, alliberant perfils més ofensius com Suso o un possible mitjapunta creatiu que encara podria arribar en aquest mercat. A més, el fet d'haver començat la planificació amb tanta antelació permetrà al tècnic treballar la pretemporada amb una base sòlida, quelcom que pot marcar la diferència en un campionat tan igualat.

La pretemporada, que començarà d'aquí a poques setmanes, servirà com a primera prova per veure com encaixen les noves peces. Joaquín tindrà l'oportunitat de guanyar-se un lloc des del principi, i la seva adaptació serà observada de prop per l'afició. L'aposta per ell no és menor: un contracte llarg, una aposta personal del club i la responsabilitat de formar part d'un projecte que vol tornar com més aviat millor a l'elit del futbol espanyol.

Amb aquest tercer fitxatge, el Cadis segueix construint el seu nou projecte pas a pas, amb decisions ben meditades i perfils específics. El mercat encara té marge per moure's, però al Nuevo Mirandilla hi ha confiança en el rumb pres. Joaquín González és una peça més d'un trencaclosques que comença a agafar forma amb ambició, estratègia i una mirada clara cap al futur.