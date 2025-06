Edu Aguirre ho celebra: Cop dur del Liverpool al Barça en el fitxatge de Luis Díaz

L'arribada de l'estiu ha portat amb si un nou capítol en la intensa planificació esportiva del FC Barcelona. El club, immers en la recerca de reforços per apuntalar el seu atac, havia posat totes les seves mirades en un extrem que, durant dies, va ser protagonista de rumors, especulacions i somnis compartits tant per directius com per aficionats. No obstant això, un gir inesperat en les negociacions ha sacsejat el mercat culer i ha obligat la direcció esportiva a replantejar les seves prioritats per al costat esquerre de l'atac.

Durant setmanes, el nom de Luis Díaz va anar guanyant força entre els candidats del Barça per ocupar aquesta anhelada plaça a l'atac. L'operació semblava avançar a bon ritme, especialment després de l'espectacular desemborsament del conjunt anglès en el fitxatge de Florian Wirtz, una de les grans sensacions del futbol europeu.

Amb Wirtz arribant per una xifra de rècord, la lògica dictava que el Liverpool estaria obert a alliberar espai a la plantilla i fer caixa amb alguna de les seves estrelles, entre elles el mateix Díaz. No només el context convidava a l'optimisme en clau blaugrana: el jugador havia manifestat en diverses ocasions el seu somni de vestir la samarreta del Barça, deixant clar que el seu desig era recalar al Camp Nou i formar part de la nova era liderada per Hansi Flick.

Plot twist aquesta setmana

No obstant això, tot ha canviat de manera radical en les últimes hores. Segons va revelar Edu Aguirre a El Chiringuito, fonts molt properes a la negociació li van assegurar que el Liverpool ha tancat de manera taxativa la porta de sortida al seu extrem colombià amb destinació a Barcelona. La decisió, lluny d'estar motivada únicament per qüestions esportives, vindria marcada per un històric malestar de la directiva ‘red’ cap al Barça.

Anys després de l'operació Coutinho, que es va tancar el 2018 per 135 milions d'euros i que va estar plagada de polèmiques sobre els terminis i les formes de pagament, el club anglès manté recels cap al conjunt blaugrana i prefereix evitar qualsevol tipus de negociació, especialment en operacions d'alt calibre econòmic.

Aquest inesperat revés suposa un cop dur per a la planificació blaugrana. A Barcelona eren conscients de la complexitat de l'operació per Díaz, però confiaven que la pressió del mateix jugador i les necessitats econòmiques del Liverpool després de l'arribada de Wirtz poguessin facilitar l'acord. Ara, amb la porta tancada britànica, totes les mirades es dirigeixen a noves alternatives al mercat. I entre elles, una figura ha emergit amb força en els darrers dies: la de Nico Williams.

Via lliure per a Nico Williams

El jove internacional espanyol de l'Athletic Club s'ha consolidat com un dels extrems més cotitzats de LaLiga. La seva velocitat, desbordament i joventut encaixen perfectament en el perfil que busca Hansi Flick per revitalitzar l'atac blaugrana. L'entorn de Williams ha mantingut contactes recents amb la direcció esportiva culer, i el mateix jugador hauria expressat la seva predisposició a fer el salt al Camp Nou.

El Barça, que necessita fer un salt de qualitat a l'extrem esquerre, analitza ara amb deteniment les opcions sobre la taula. La comparació entre Díaz i Williams resulta inevitable: el colombià ofereix experiència en grans escenaris europeus, una capacitat contrastada per marcar diferències a la Premier League i un perfil més fet. Williams, per la seva banda, és la gran promesa nacional, un futbolista amb projecció, desequilibri i una relació especial amb diversos integrants de la plantilla blaugrana, especialment amb Pedri i Lamine Yamal.