Toni Freixa a la babalà contra Laporta per Nico Williams: 'No s'hi ha ocupat...'

La decepció per la no arribada de Nico Williams continua generant un autèntic terratrèmol a l'entorn blaugrana. L'últim a sumar-se a les crítiques ha estat Toni Freixa, exdirectiu i excandidat a la presidència del FC Barcelona, que no ha tingut cap problema a assenyalar directament Joan Laporta i el seu equip pel desenllaç del culebrot de l'estiu. El seu pas per El Chiringuito va deixar frases contundents i una reflexió amarga sobre la gestió del club en una de les operacions més esperades per l'afició.

Crítica al paper de LaLiga i al joc de pressions sobre el Barça

Freixa va començar la seva intervenció carregant contra el president de LaLiga, Javier Tebas, i el paper que va jugar en tot el procés. "Que el president de LaLiga surti donant una informació que la gent no té per què tenir... I fins i tot reunint-se amb representants de l'Athletic Club i tots dos reconeixent que estan parlant del Barça", va afirmar. Per a l'exdirigent, aquestes maniobres només van servir per alimentar els dubtes a l'entorn de Nico Williams sobre la viabilitat del fitxatge pel club català.

Segons Freixa, la filtració constant de detalls i reunions va acabar jugant en contra del Barça. "S'ha aprofitat tot això per fer arribar a l'entorn de Nico Williams que potser el Barça no està en disposició de poder-lo inscriure", va explicar, assenyalant que el clima d'incertesa generat des de fora va acabar decantant la decisió del jugador a favor de l'Athletic Club.

| YouTube: DAZN ES

Un Barça poc ambiciós i sense reacció al mercat

Més enllà dels factors externs, Toni Freixa va reservar les crítiques més dures per al mateix Barça i la figura de Joan Laporta. "Jo estic dolgut amb el meu club", va confessar, lamentant l'actitud passiva de la directiva durant les últimes fases de l'operació. “Per a mi el Barça ha filtrat una operació d'una determinada manera i no s'ha ocupat de perseguir-la amb veritable interès, sobretot al final. I al final l'Athletic Club s'ha endut el gat a l'aigua”

Freixa va ser taxatiu a l'hora d'assenyalar la manca de determinació als despatxos: "Considero que les operacions de mercat s'han de portar d'una altra manera. Aquí s'ha retransmès absolutament tot, s'ha donat per fet una cosa que no estava feta i al final ens hem endut un cop de nassos. I això cal reconèixer-ho". Per a l'exdirectiu, l'exposició mediàtica i la manca de discreció van acabar deixant el club en evidència davant el futbol espanyol i europeu.

Un avís per al futur: més discreció i fermesa en els grans fitxatges

El discurs de Freixa és un reflex del malestar que regna en bona part del barcelonisme després de perdre Nico Williams, un objectiu prioritari del mercat. La crítica no és només cap al resultat final, sinó cap a la manera com s'ha gestionat l'operació des de l'inici, amb filtracions, anuncis prematurs i una sensació d'improvisació que ha deixat tocada la imatge del club.