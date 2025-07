Jesús Vallejo i Real Zaragoza: Retorn a la vista

El Reial Madrid afronta un estiu de renovació profunda. Amb la sortida de Carlo Ancelotti i l'arribada de Xabi Alonso a la banqueta merengue, molts noms han quedat fora del nou projecte. Entre ells, un dels jugadors més discrets dels últims anys: Jesús Vallejo. El seu contracte va acabar el 30 de juny de 2025 i el club va decidir no renovar-lo.

Vallejo marxa per la porta del darrere, sense escàndols ni titulars, però amb el cap ben alt. Durant gairebé una dècada va formar part del Reial Madrid, ja fos al primer equip o cedit a altres clubs. La seva professionalitat ha estat inqüestionable, tot i que la seva participació dins del camp va ser mínima.

Una carrera marcada per les cessions

Jesús Vallejo va arribar al Reial Madrid el 2015 després de destacar al Real Zaragoza, el seu club de formació. Les expectatives eren altes: se'l veia com un central amb projecció, líder silenciós, elegant en la sortida de pilota i amb capacitat de comandament.

Tanmateix, la seva trajectòria al club blanc va estar marcada per constants cessions. Va passar per l'Eintracht Frankfurt a Alemanya, pels Wolves a la Premier League i pel Granada a Espanya. En cap va aconseguir assentar-se amb continuïtat. Sempre va ser un jugador en rotació, útil, però no essencial.

Xabi Alonso no compta amb ell

Amb l'arribada de Xabi Alonso, Vallejo ja no té cabuda al vestidor blanc. El seu nom ni tan sols va aparèixer a la llista de pretemporada. El nou entrenador vol rejovenir la plantilla amb talents emergents i jugadors amb un perfil més competitiu a l'elit europea.

A més, la posició de central està ben coberta. El club ha apostat per jugadors com Rüdiger o Militão, i joves com Marvel o el fitxatge de Dean Huijsen. Per a Vallejo, quedar-se suposava assumir una altra temporada sense minuts. I això, als seus 28 anys, ja no era una opció.

El Zaragoza, sempre al seu cor

Malgrat els seus anys a Madrid, Vallejo mai no ha amagat el seu amor pel Real Zaragoza. Només un dia després de la final de Copa entre el Reial Madrid i el Barça, se'l va veure assistint com un aficionat més al derbi aragonès entre el Zaragoza i l'Huesca.

Aquest gest va ser interpretat per molts com un senyal. El club aragonès sempre ha estat al seu cor, i encara que econòmicament no pugui igualar ofertes de Primera Divisió, el seu retorn seria un impuls sentimental tant per a ell com per a l'afició.

Futur a Vallecas?

Tot i que l'afició zaragocista somia amb el seu retorn, tot apunta que Vallejo continuarà a Primera Divisió. El Rayo Vallecano ha mostrat un interès seriós en el seu fitxatge. Per al club madrileny, la seva experiència a l'elit i el seu baix cost com a agent lliure el converteixen en una oportunitat atractiva.

A més, el central estaria disposat a rebaixar el seu salari per tal de trobar estabilitat i, finalment, minuts de forma regular. Vol sentir-se important en un projecte esportiu seriós, i Vallecas podria ser aquest lloc.

Un palmarès impressionant per a un jugador sense focus

Tot i la seva escassa participació al Reial Madrid, Vallejo se'n va amb un palmarès que molts envejarien: dues Champions League, quatre Mundials de Clubs, una Lliga, una Copa del Rei, diverses Supercopes… Tot això sense haver estat mai titular fix. Ha estat un jugador exemplar en l'àmbit professional, discret, treballador i sempre respectuós. Mai va alçar la veu, mai va generar conflictes, i sempre va acceptar el seu rol amb humilitat.

La seva marxa no ha generat portades ni llàgrimes massives, però la seva figura deixa empremta entre els que valoren l'esforç silenciós. Jesús Vallejo posa fi a la seva etapa al Reial Madrid. Ara busca alguna cosa més que títols: vol futbol. I el temps dirà si aconsegueix, finalment, allò que tant se li ha resistit.