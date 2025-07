Almeyda, peça clau en un fitxatge 'top' del Sevilla: Bones notícies per a Simeone

per Joan Grimal

El Sevilla Futbol Club està reordenant els seus plans per a la temporada 2025-2026, i ho està fent des d'una base clara: vendre abans de fitxar. Amb un límit salarial ajustat i diversos jugadors amb sous elevats, el nou director esportiu Antonio Cordón ha optat per contenir-se en els primers compassos del mercat i centrar tots els esforços a alleugerir la plantilla abans d'incorporar cares noves.

La temporada passada va ser dura per al Sevilla. Lluny dels seus millors temps a Europa, l'esquadra andalusa va acabar navegant entre la mediocritat a la Lliga i sense opcions reals a competicions continentals. De cara al nou curs, i amb Matías Almeyda al capdavant de la banqueta, l'objectiu és recuperar ambició, empenta i sobretot, gol.

En aquest sentit, un dels perfils que més sedueixen el cos tècnic és el d'un davanter argentí que coneix bé tant el míster com l'estil competitiu que s'espera al Sánchez-Pizjuán.

| XCatalunya, Sevilla FC

Pisa també el vol, però ell prefereix Nervión

Des d'Itàlia, concretament el diari Corriere dello Sport, apunten que l'atacant té diverses ofertes sobre la taula. Una d'elles prové del Pisa, conjunt de la Serie B que busca construir un projecte ambiciós i ha mostrat un gran interès pel futbolista. Però el mateix jugador ha deixat clar al seu entorn que la seva prioritat és recalar al Sevilla.

Una de les claus darrere d'aquesta preferència és la figura de Matías Almeyda, nou entrenador del Sevilla i vell conegut del jugador, amb qui va coincidir als seus inicis a Banfield. Almeyda va ser un dels grans responsables de l'enlairament futbolístic del davanter, i la relació personal entre tots dos continua sent excel·lent.

| Sevilla FC, UEFA

El gran escull: el seu salari

Tot i que el futbolista vol vestir de blanc-i-vermell, hi ha diversos obstacles que encara impedeixen tancar l'operació. El més evident és l'econòmic. Actualment percep 1,7 milions d'euros nets per temporada al seu club actual, una xifra que està molt per sobre del nou esquema salarial que el Sevilla està intentant implantar.

D'altra banda, el valor de mercat de l'atacant ronda els cinc milions d'euros, però el fet que només li resti un any de contracte obre la porta a una possible rebaixa o fins i tot a una cessió amb opció de compra. De moment, les converses estan en fase inicial i tot depèn de les sortides que el Sevilla aconsegueixi concretar.

Un desig que es repeteix

No és la primera vegada que el nom d'aquest futbolista apareix vinculat al Sevilla. En anteriors mercats, el seu perfil sempre ha interessat al club, però mai s'han donat les circumstàncies adequades. Ara, amb una clara voluntat del jugador, un tècnic afí a la banqueta i un pare que manté una relació de confiança amb l'entitat, les peces semblen estar més a prop que mai d'encaixar.

I és que el davanter argentí que ha decidit prioritzar el Sevilla per damunt de qualsevol altre club europeu no és altre que Gio Simeone.