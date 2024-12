Tomás Roncero rep a Twitter després de voler saber més que Iturralde González

El Reial Madrid es va enfrontar ahir a la nit amb l'Athletic Club a San Mamés i va sortir derrotat. Els lleons van vèncer per 2-1 i els blancs van perdre l'oportunitat de continuar retallant distància amb el FC Barcelona . Ara, amb un partit menys, segueixen a quatre punts de distància. Fins i tot guanyant el València (partit ajornat per la DANA), no aconseguirien assolir el Barça.

Álex Berenguer va marcar el primer al minut 53. Jude Bellingham va empatar al 78. Gorka Guruzeta va desfer les taules al minut 80. Amb aquest resultat, el Reial Madrid trenca una ratxa d'onze mesos sense perdre a domicili. A casa, va perdre contra el FC Barcelona per un contundent 0-4.

L'Athletic va demostrar ser un equip que passa per un excel·lent nivell de forma. Un equip que disputa tres competicions, Lliga, Europa League i Copa del Rey. És candidat a tornar a disputar competicions europees la temporada que ve.

| YouTube

Com és habitual, els mitjans de comunicació afins al Reial Madrid van buscar polèmica al partit. "Els jugadors van demanar penal". És clar, no és que ho sigui. Ho van demanar. Demanar es pot demanar tot. El problema és creure's més llest que els que en saben. Igual que els que es creuen saber més que els metges o els entrenadors. En aquest sentit, l'exàrbitre Iturralde González ho va explicar molt bé: no va ser penal.

És una acció de Gorosabel sobre Rodrygo. L'àrbitre del VAR va trucar a l'àrbitre de camp perquè revisés la imatge, però el col·legiat de gespa va considerar que no era penal. L'àrbitre retirat comparteix la vostra opinió.

A continuació, diversos periodistes madridistes van discrepar amb Iturralde i van considerar que sí que va ser penal. Álvaro Benito va publicar un tweet en què afirmava que era penal. Tomás Roncero va comprar el seu discurs i també va afirmar que el Reial Madrid mereixia executar una pena màxima.

| Canva, Real Madrid

Els comentaris a Twitter no van trigar a arribar. Els usuaris van criticar que porti la contrària a un professional i van posar exemples de penals injustos xiulats al Reial Madrid. "Amb aquest penal xiulat és normal que es creguin que tot és penal", va publicar un usuari. I va aportar una imatge en què es veu que la falta (si n'hi ha) és clarament fora de l'àrea.

En aquest sentit, diversos periodistes com David Bernabeu o Toni Juanmartí han protestat recentment pel tracte de favor que concedeixen els àrbitres al Reial Madrid. Els periodistes catalans valoraran possibles penals no xiulats al FC Barcelona i van recordar el balanç de penals a favor i en contra dels dos equips.

Figura d'Iturralde González

Iturralde González, el nom complet del qual és Eduardo Iturralde González, és un exàrbitre de futbol espanyol nascut el 20 de febrer de 1967 a Arrankudiaga, Biscaia. És una de les figures més destacades de la història de l'arbitratge a Espanya. En primer lloc, per la seva llarga trajectòria als terrenys de joc. En segon lloc, per la seva posterior implicació en l'anàlisi i el comentari de futbol en programes esportius.

Iturralde González va pertànyer al Col·legi Basc d'Àrbitres i va tenir una carrera destacada com a àrbitre a la Primera Divisió d'Espanya. Va començar a arbitrar en categories inferiors a la dècada de 1980 i va ascendir a la màxima categoria la temporada 1995-1996. Durant la seva carrera a Primera Divisió, va dirigir 291 partits, convertint-se en un dels àrbitres amb més trobades arbitrades en la història de la lliga espanyola.

A més, Iturralde va ser àrbitre internacional de la FIFA des del 1998 fins al 2011. En la seva trajectòria internacional, va tenir l'oportunitat d'arbitrar partits importants en competicions europees com la Lliga de Campions de la UEFA i la Lliga Europa de la UEFA. També trobades classificatòries per al Mundial i l'Eurocopa. Es va retirar de l'arbitratge el 2012 i va arribar al límit d'edat permès a Espanya per exercir com a àrbitre professional.