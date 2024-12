Tomás Roncero pilla en Twitter tras querer saber más que Iturralde González

El Real Madrid se enfrentó anoche con el Athletic Club en San Mamés y salió derrotado. Los leones vencieron por 2-1 y los blancos perdieron la oportunidad de seguir recortando distancia con el FC Barcelona. Ahora, con un partido menos, siguen a cuatro puntos de distancia. Incluso ganando al Valencia (partido aplazado por la DANA), no conseguirían alcanzar al Barça.

Álex Berenguer marcó el primero en el minuto 53. Jude Bellingham empató en el 78. Gorka Guruzeta deshizo las tablas en el minuto 80. Con este resultado, el Real Madrid rompe una racha de once meses sin perder a domicilio. En casa, perdió contra el FC Barcelona por un contundente 0-4.

El Athletic demostró ser un equipo que pasa por un excelente nivel de forma. Un equipo que disputa tres competiciones, Liga, Europa League y Copa del Rey. Es candidato a volver a disputar competiciones europeas la temporada que viene.

| YouTube

Como es habitual, los medios de comunicación afines al Real Madrid buscaron polémica en el partido. "Los jugadores pidieron penalti". Claro, no es que lo sea. Lo pidieron. Pedir se puede pedir todo. El problema es creerse más listo que los que saben. Igual que los que se creen saber más que los médicos o que los entrenadores. En este sentido, el ex árbitro Iturralde González lo explicó muy bien: no fue penalti.

Se trata de una acción de Gorosabel sobre Rodrygo. El árbitro del VAR llamó al árbitro de campo para que revisara la imagen, pero el colegiado de césped consideró que no era penalti. El árbitro retirado comparte su opinión.

A continuación, varios periodistas madridistas discreparon con Iturralde y consideraron que sí fue penalti. Álvaro Benito publicó un tweet en el que afirmaba que era penalti. Tomás Roncero compró su discurso y también afirmó que el Real Madrid merecía ejecutar una pena máxima.

| Canva, Real Madrid

Los comentarios en Twitter no tardaron en llegar. Los usuarios criticaron que lleve la contraria a un profesional y pusieron ejemplos de penaltis injustos pitados al Real Madrid. "Con este penalti pitado es normal que se crean que todo es penalti", publicó un usuario. Y aportó una imagen en la que se ve que la falta (si la hay) es claramente fuera del área.

En este sentido, varios periodistas como David Bernabeu o Toni Juanmartí han protestado recientemente por el trato de favor que conceden los árbitros al Real Madrid. Los periodistas catalanes valoraran posibles penaltis no pitados al FC Barcelona y recordaron el balance de penaltis a favor y en contra de ambos equipos.

Figura de Iturralde González

Iturralde González, cuyo nombre completo es Eduardo Iturralde González, es un exárbitro de fútbol español nacido el 20 de febrero de 1967 en Arrankudiaga, Vizcaya. Es una de las figuras más destacadas de la historia del arbitraje en España. En primer lugar, por su larga trayectoria en los terrenos de juego. En segundo lugar, por su posterior implicación en el análisis y comentario de fútbol en programas deportivos.

Iturralde González perteneció al Colegio Vasco de Árbitros y tuvo una carrera destacada como árbitro en la Primera División de España. Comenzó a arbitrar en categorías inferiores en la década de 1980 y ascendió a la máxima categoría en la temporada 1995-1996. Durante su carrera en Primera División, dirigió 291 partidos, convirtiéndose en uno de los árbitros con mayor número de encuentros arbitrados en la historia de la liga española.

Además, Iturralde fue árbitro internacional de la FIFA desde 1998 hasta 2011. En su trayectoria internacional, tuvo la oportunidad de arbitrar partidos importantes en competiciones europeas como la Liga de Campeones de la UEFA y la Liga Europa de la UEFA. También encuentros clasificatorios para el Mundial y la Eurocopa. Se retiró del arbitraje en 2012, alcanzando el límite de edad permitido en España para ejercer como árbitro profesional.