Tomás Roncero enfosqueix el Dia de Reis amb un comentari fora de lloc

El humor, per a molts, no té límits i avui dia qualsevol cosa val amb tal de guanyar-se aprovació i un parell de 'likes' a Twitter. Però la il·lusió dels nens, especialment en dies tan marcats com el de Reis, és una cosa amb la qual no s'haurien de fer atacs gratuïts. O això creuen molts; i d'aquí, la gran pluja de crítiques que ha rebut Tomás Roncero després de la seva última publicació.

El Dia de Reis, per tradició, sol ser una jornada plena d'il·lusió, regals i somriures. Tanmateix, les xarxes socials van tornar a convertir-se en escenari de polèmica amb un tuit que ha generat enrenou en el món del futbol espanyol. En concret, el periodista Tomás Roncero va publicar un comentari que molts han qualificat de “fora de lloc”, burxant aquells que en aquesta data tan assenyalada podrien rebre de regal la samarreta del FC Barcelona amb el dorsal de Dani Olmo, just enmig de la controvèrsia per la no inscripció del futbolista a LaLiga i els problemes burocràtics que el club blaugrana enfronta en els últims dies.

La publicació de Roncero deia, literalment: “Per molt dolent que sigui el teu regal de Reis, pensa en el nen al qual li portaran la samarreta del Barça de Dani Olmo…”. El missatge fa referència de manera sarcàstica a la complicació que està suposant la inscripció del migcampista català, qui va aterrar al Camp Nou a l'agost però que, per qüestions de fair play financer i la posterior baixa de la seva fitxa al desembre, continua a l'espera que LaLiga i la RFEF li autoritzin tornar a jugar amb el primer equip blaugrana. El ‘cas Dani Olmo’ s'ha convertit en un dels temes més candents del mercat i ha desfermat no pocs titulars a la premsa esportiva.

El tuit de Roncero no va passar desapercebut entre els aficionats culers, qui van interpretar les seves paraules com un menyspreu al Barça i, per extensió, als seus seguidors. Més enllà de la rivalitat habitual Madrid-Barça, aquest tipus de sortida de to en un dia tan festiu va caure com un gerro d'aigua freda per a aquells que prefereixen guardar les bromes futboleres per a un altre moment i, en especial, per a un altre tipus de públic. De fet, a les xarxes socials van abundar comentaris d'usuaris que consideraven que la broma era innecessària i que podria danyar la il·lusió d'alguns nens (i no tan nens) que, malgrat els problemes burocràtics del club, continuen veient a Dani Olmo com un referent o, senzillament, com una esperança més per a l'equip.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

Els límits de l'humor

El FC Barcelona havia recuperat la regla 1:1 després de l'arribada dels famosos 28 milions d'euros per la venda dels palaus VIP del Spotify Camp Nou, i fins i tot es sospitava que el club buscaria, si les instàncies federatives ho rebutjaven, com així ha ocorregut, sol·licitar mesures cautelars perquè ambdós futbolistes poguessin participar a la Supercopa d'Espanya o en els pròxims encontres de LaLiga EA Sports.

Amb tot això, la burla de Roncero va tenir un ressò considerable a les xarxes, provocant que uns usuaris aplaudissin el seu sarcasme i altres el titllessin d'excés. El cert és que, amb el calendari de competicions ja en marxa i el mercat hivernal en ple bullici, resulta difícil considerar oportú o constructiu un missatge que, segons molts, “enfosqueix el Dia de Reis” i que reobre l'etern debat sobre els límits de l'humor al voltant de l'esport. Mentrestant, el “cas Dani Olmo” segueix el seu curs, i els aficionats culers continuen esperant la fumata blanca que posi fi a una de les històries més surrealistes del present campionat.