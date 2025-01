De titular al València a la banqueta, Corberán no el recupera i el vol el Getafe

El canvi a la banqueta del Valencia CF no ha portat la millora que alguns jugadors esperaven. És el cas de Fran Pérez, un futbolista que va arribar a gaudir de bastants minuts la passada temporada sota la direcció de Rubén Baraja, però que ha anat perdent pes en l'onze fins al punt de quedar-se pràcticament sense protagonisme aquesta campanya. Amb l'arribada de Carlos Corberán, la situació no només no ha millorat, sinó que fins i tot s'ha consolidat la idea de donar-li sortida al mercat d'hivern.

Les estadístiques de Fran Pérez aquesta temporada ho diuen tot: amb prou feines nou partits disputats (set a LaLiga i dos a la Copa del Rei) per a un total de 373 minuts. Un registre força més discret que els 36 encontres del curs anterior, quan el lateral valencià va cridar l'atenció per la seva intensitat defensiva i la seva entrega en cada jugada. Aquella irrupció en 2023/24 li va valer per guanyar-se un lloc a la plantilla, però la situació actual és diferent: el Valencia el considera transferible i busca un club que assumeixi el seu fitxatge o, almenys, una cessió que li alliberi la fitxa i permeti incorporar altres futbolistes.

| VCF

Un dels equips que ha sonat amb més força per fer-se amb Fran Pérez és el Getafe, tal com informava Relevo. El quadre blau, necessitat de reforços a la banda, veu en el defensa de 22 anys una opció interessant per apuntalar l'extrem dret (si bé també pot exercir-se al lateral dret, si la situació ho requereix). Segons s'ha sabut en les últimes hores, José Bordalás hauria demanat un jugador amb les característiques de Fran Pérez per reforçar la parcel·la ofensiva i guanyar una mica més d'electricitat.

Negociacions en marxa

No obstant això, l'operació no ha estat exempta de complicacions. Una lesió soferta pel mateix Fran Pérez va generar dubtes al Getafe, que en un principi preferia esperar fins a veure si el futbolista es recuperava plenament. No obstant això, tot apunta que la direcció esportiva blava està disposada a reprendre l'assumpte, confiant que, amb el tractament adequat, el defensor pugui reincorporar-se sense problemes. Amb el mercat d'hivern ja obert, cada jornada que passa pot resultar decisiva per concretar l'arribada del futbolista al Coliseum Alfonso Pérez.

| VCF

Al Valencia, la sortida de Fran Pérez s'emmarca en una política de reestructuració que impulsa la nova direcció tècnica encapçalada per Corberán i per Miguel Ángel Corona en la direcció esportiva. Jugadors com Jesús Vázquez, Hugo Guillamón i Caufriez també estan a la rampa de sortida, amb la intenció de fer espai econòmic i esportiu a futurs fitxatges, entre els quals s'especula la possible arribada d'un central de garanties.

Amb la derrota davant el Real Madrid en l'estrena de Corberán i un futur immediat que passa per la Copa del Rei davant l'Eldense, el Valencia afronta un calendari carregat de reptes: Sevilla, Real Sociedad i FC Barcelona a LaLiga són proves de foc. Mentrestant, les converses per Fran Pérez segueixen el seu curs. El Getafe busca un reforç que li permeti mantenir la seva habitual competitivitat defensiva, i el Valencia, un nou destí per a un jugador al qual fa només uns mesos considerava una de les seves grans apostes. El desenllaç, en qüestió de dies.