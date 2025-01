L'estratègia de Laporta perquè Dani Olmo jugui ara que el Barça ha tornat a l'1:1

El FC Barcelona viu dies frenètics en el seu afany per inscriure de nou Dani Olmo (i Pau Víctor) després de l'expiració de la seva fitxa federativa el passat 31 de desembre. El gran escull per a l'entitat blaugrana era recuperar l'anomenada "regla 1:1" de LaLiga, un requisit indispensable per poder afrontar qualsevol moviment de mercat amb normalitat. Dit i fet: l'entitat catalana va aconseguir ingressar els 28 milions d'euros que li faltaven per la venda dels seus seients VIP, cosa que ha convençut LaLiga que el Barça ha complert amb el "fair play" financer.

No obstant això, la batalla no ha acabat. La patronal que presideix Javier Tebas ja va admetre que el club està dins de la regla 1:1, però subsisteix una dificultat afegida: Dani Olmo i Pau Víctor figuren com a jugadors desinscrits, cosa que genera un debat jurídic sobre si es pot o no tornar a donar-los l'alta fora de termini. El FC Barcelona al·lega "força major", recorrent a l'article 130 del Reglament General de la RFEF, i creu que aquesta situació es va donar en no poder inscriure al desembre tots dos futbolistes per causes totalment alienes a la seva voluntat. Per la seva banda, LaLiga es mostra més inflexible, ja que argumenta que la normativa va caducar el 31 de desembre i que, en conseqüència, no procediria una reinscripció estàndard.

La pilota estava ara a la teulada de la Federació Espanyola (RFEF). De fet, el Barça ha enviat la documentació que justifica la seva postura, però la RFEF acaba d'estrenar president, Rafael Louzán, i ha meditat la seva resposta amb cautela, però ja ha transmès també la seva negativa. Mentrestant, en paral·lel, el departament jurídic blaugrana treballa a contrarellotge: si la Federació no donés el seu vistiplau, el club valoraria sol·licitar mesures cautelars davant el Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD), depenent del CSD, o fins i tot acudir a la justícia ordinària. L'objectiu és que tots dos futbolistes, especialment un Dani Olmo fonamental en els plans de Hansi Flick, puguin tornar a vestir la samarreta blaugrana de forma immediata.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

Perilla també la Supercopa

L'escenari pren més dramatisme de cara a la imminent semifinal de la Supercopa, prevista per al 8 de gener davant l'Athletic. El Barça assumeix que, atesa la festivitat del dia 6 i la impossibilitat de tramitar formalment la demanda fins al dimarts 7, el dictamen podria no arribar a temps per al primer partit. No obstant això, el club confia que, si fos necessari, es resolgui abans del diumenge 12, data de la hipotètica final de la Supercopa si els de Flick avancen de ronda.

Joan Laporta, mentrestant, continua dissenyant la seva estratègia mediàtica. Té previst explicar tots els detalls d'aquest "cas Dani Olmo" en una roda de premsa, però les constants demores amb LaLiga i la RFEF l'han obligat a retardar diverses vegades aquesta compareixença. El president blaugrana viatjarà a Barbastre amb motiu del partit de Copa, i després posarà rumb a l'Aràbia Saudita juntament amb la resta de l'expedició per disputar la mencionada Supercopa. Ja sigui des d'allà o des de la Ciutat Comtal, Laporta deixarà clara la fulla de ruta del Barça perquè Dani Olmo (i Pau Víctor) tornin al terreny de joc més aviat que tard. De aconseguir-ho, es confirmaria un altre cop d'efecte de la directiva blaugrana, obstinada a trobar la mínima via legal i econòmica perquè els seus plans esportius no quedin en entredit.