El Cádiz vol una perla del Betis: Un luxe per a Gaizka Garitano

El mercat d'hivern es presenta decisiu per al Cádiz CF, la delicada situació del qual a LaLiga Hypermotion exigeix reforçar l'equip amb urgència. L'objectiu primordial és recuperar pólvora en atac, i, segons Estadio Deportivo, la direcció esportiva groga s'ha fixat en Marcos Fernández, davanter del Betis Deportivo, com la gran basa per assegurar més gols i sortir del perillós entorn del descens. Aquest jove atacant, de 21 anys, ha demostrat un excel·lent rendiment a la Primera RFEF, on suma set dianes en 18 duels, situant-se entre els màxims golejadors de tot el Grup 2.

L'inici de Marcos Fernández en la present campanya no ha passat desapercebut per a ningú. La seva explosió golejadora —compartida en el filial bètic amb Souleymane Faye, que també acumula set gols— ha encès les alarmes de diversos clubs de Segona. Entre ells, el Cádiz apareix amb més força, ja que Gaizka Garitano, recentment incorporat a la banqueta cadista, ha demanat reforços per apuntalar el front d'atac. El tècnic basc considera imprescindible l'arribada d'un jugador amb capacitat de veure porta de forma regular, donats els preocupants registres de la plantilla en el que va de curs.

La situació de Marcos Fernández al Real Betis és peculiar. El canterà, taxat per Transfermarkt en 300.000 euros i amb contracte fins al juny de 2025, no ha rebut, de moment, la pressió d'un possible pas per la graderia per forçar la seva renovació, al contrari del que ha succeït amb alguns companys com Pablo García. Tot i així, el conjunt verd-i-blanc coneix l'interès de diversos equips i tem perdre una de les seves joves perles sense rebre una compensació d'acord amb la seva qualitat.

Escassetat ofensiva a la Tacita de Plata

I és que la trajectòria de Marcos ha experimentat una notable progressió: el curs passat va sumar 11 gols en el filial malgrat no ser titular habitual i arrossegar problemes de turmell durant algun temps. A la pretemporada 2024/25, Pellegrini li va donar minuts amb el primer equip, arribant fins i tot a marcar un doblet davant l'Austria Salzburg i a participar en un altre amistós contra el Liverpool FC.

Aquest bagatge, reforçat pel seu actual gran inici de campanya (set gols en 18 jornades), converteix Marcos Fernández en un actiu molt apetible per a qualsevol conjunt amb necessitat de gol. El Cádiz, per la seva banda, pateix una alarmant escassetat de producció ofensiva. A excepció de Chris Ramos (6 gols) i el desequilibri de Javi Ontiveros (9 gols entre Lliga i Copa), pocs atacants estan complint les expectatives. Ni Roger Martí ni Francisco Mwepu han passat d'un gol aquesta temporada, mentre que Carlos Fernández, malgrat la seva entrega i les seves 14 aparicions, continua sense estrenar el seu compte anotador.

En aquest escenari, l'arribada d'un jove artiller com Marcos Fernández podria marcar la diferència. Les seves bones referències, el seu dinamisme dins de l'àrea i la seva fam de triomfs encaixen en un Cádiz amb l'aigua al coll a la taula, urgit de victòries i amb un futbol que ha anat perdent brillantor. Encara hi ha temps perquè es formalitzi l'operació, però l'interès és real i el Betis estaria disposat a negociar per un jugador que, més enllà del filial, ja ha assaborit la il·lusió de l'elit i podria fer un salt qualitatiu a l'Estadi Nuevo Mirandilla.