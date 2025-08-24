Tomás Roncero dona el cop de gràcia a l’Atlètic de Madrid: 'Cholo...'

El Metropolitano va tancar la tarda amb un murmuri incòmode i mirades a la banqueta. Entre fitxatges d'estiu i promeses d'identitat, la sensació va ser de camí interromput.
Al marcador contra l'Elx van quedar dos senyals, empat i advertiment, després de l'1-1 davant d'un acabat d'ascendir. L'Elx va resistir al Metropolitano aquest dissabte 23 d'agost de 2025 i va despullar vells vicis.
Sørloth colpeja primer i Rafa Mir torna el cop amb eficàcia visitant
Alexander Sørloth va obrir el duel molt aviat, resolent una acció vertical assistida per David Hancko. El pla semblava encarrilat fins que Rafa Mir va castigar una pèrdua i va silenciar l'estadi. Des de llavors, el quadre de Simeone va acumular arribades sense encert i va tornar a frustrar-se.
El cor irònic a xarxes i la frase que reobre el debat a la banqueta
Tot just va sonar el xiulet final, el vell eslògan va tornar a omplir les xarxes madridistes. Tomás Roncero va escriure a X tan bon punt va acabar el partit el següent: “Cholo, queda't!!!”, frase recurrent cada vegada que el projecte trontolla.
Domini sense premi: possessió, xuts i un onze amb molt d'estiu 2025
L'onze va combinar fitxatges de l'estiu 2025 amb pilars de sempre, però va faltar precisió final. La possessió va ser 58% i els xuts a porta 6-2, indicadors clars de domini sense premi. Conor Gallagher, Julián Álvarez i David Hancko van aparèixer, encara que l'última passada va tornar a escassejar. El Metropolitano va reunir 59.369 espectadors, impacients davant d'un inici que ningú no esperava.
Un Elx valent: Sarabia ordena, Dituro sosté i Rafa Mir decideix amb poc
L'Elx va competir amb ordre, va atacar amb transicions ràpides i va trobar oxigen en Rafa Mir. Matías Dituro va signar intervencions clau i va refredar diversos intents en minuts calents. La il·lusió de l'ascens es va notar en la seva gent, que va prendre el Metropolitano amb entusiasme.
La taula després de dues jornades i un calendari que obliga a reaccionar
Després de dues jornades, l'Atlètic suma 1 punt i l'Elx es queda amb 2. El pròxim examen de Lliga serà a Mendizorrotza davant l'Alabès, amb urgència per créixer. A més, el 28 d'agost arriba el sorteig europeu, que marcarà exigències de la tardor immediata.
La pregunta que marcarà la 2025/26: què necessita l'Atlètic per enlairar-se?
Simeone necessita ajustar pressió, automatismes i perfils per activar Sørloth en avantatge. L'equip arriba i empeny, però la circulació s'apaga just on neixen els gols. Si apareix aquesta eficàcia, el soroll a xarxes s'apagarà per si mateix molt aviat. Segueix les novetats en fitxatges de Lliga per no perdre la pròxima història.