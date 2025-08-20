Cop dur per a l’Atlético de Madrid: Es confirma quina és la lesió d’Álex Baena

Àlex Baena ha patit un contratemps físic en ple inici de temporada. El migcampista de l'Atlético de Madrid va sentir molèsties durant l'entrenament matinal. Les proves mèdiques van confirmar una lesió muscular de baix grau preocupant. Aquesta situació obliga Àlex Baena a aturar-se de manera immediata.
L'informe oficial de l'Atlético va detallar que Àlex Baena no estarà disponible. El jugador es perdrà amb total seguretat el duel contra l'Elche. A més, Àlex Baena és un seriós dubte per enfrontar-se a l'Alavés properament. Fins i tot la Selecció Espanyola podria perdre Àlex Baena al setembre.
Un problema arrossegat des del partit davant l'Espanyol
Àlex Baena ja havia mostrat senyals preocupants en partits recents. Contra l'Espanyol, Àlex Baena va sortir tocat i amb gel visible. Tot i això, Àlex Baena va participar en la sessió de recuperació grupal. Tanmateix, Àlex Baena no va completar l'entrenament de dimecres amb els seus companys.
Les primeres sensacions mèdiques apuntaven a la baixa d'Àlex Baena davant l'Elche. Ara, el retorn d'Àlex Baena s'estima per a mitjans de setembre. Aquest seria el duel contra el Villarreal, exequip d'Àlex Baena. L'Atlético vol ser prudent amb l'evolució d'Àlex Baena.
Simeone busca alternatives després de la baixa d'Àlex Baena
L'absència d'Àlex Baena obliga Simeone a replantejar el seu esquema. El tècnic argentí va provar amb Sorloth com a substitut d'Àlex Baena. També va entrar Barrios en lloc de Gallagher per equilibrar el mig del camp. L'esquema es va mantenir semblant al del debut a Cornellà.
La baixa d'Àlex Baena genera preocupació perquè era una peça fonamental. Simeone considera Àlex Baena com a motor creatiu i físic indispensable. Sense ell, l'Atlético perd arribada i control des de la segona línia. Recuperar com més aviat millor Àlex Baena és la gran prioritat del cos tècnic.
Possible absència d'Àlex Baena amb la Selecció Espanyola
La lesió d'Àlex Baena no només afecta l'Atlético de Madrid. També la Selecció Espanyola podria veure's condicionada per la baixa d'Àlex Baena. Luis de la Fuente el tenia entre els convocables per al setembre. Ara la disponibilitat d'Àlex Baena dependrà totalment de la seva recuperació mèdica.
La Federació vigila de prop l'evolució física d'Àlex Baena. No volen arriscar amb un jugador que ja acumula molèsties. El calendari internacional és exigent i Àlex Baena estava cridat a aportar. El dubte és si Espanya podrà comptar amb Àlex Baena o no.
El calendari apreta i Àlex Baena preocupa l'Atlético
L'Atlético afronta setmanes clau en aquest inici de temporada mentre espera notícies sobre Àlex Baena. Els rivals directes no perdonen i la plantilla necessita profunditat. La baixa d'Àlex Baena redueix les opcions en una zona vital. La directiva considera reforçar l'equip si Àlex Baena s'allarga.
El jugador, per la seva banda, se centra a recuperar-se plenament. Àlex Baena treballa sota supervisió mèdica i amb un pla específic de readaptació. El cos tècnic confia que Àlex Baena arribi al cent per cent. La clau serà evitar recaigudes que retardin encara més el seu retorn.
La importància d'Àlex Baena per al projecte del Cholo
L'Atlético sap que Àlex Baena és una aposta estratègica de futur. El seu fitxatge buscava afegir qualitat, joventut i compromís al mig del camp. Des de la seva arribada, Àlex Baena va demostrar encaixar perfectament en l'estil Simeone. Per això la seva absència pesa tant dins del vestidor.
L'afició també mostra el seu suport incondicional a Àlex Baena a les xarxes. Missatges d'ànim es multipliquen esperant veure aviat Àlex Baena. Tots confien que tornarà amb més força i protagonisme renovat. L'Atlético necessita com més aviat millor el retorn d'un jugador clau com Àlex Baena.