Tomás Roncero da la puntilla al Atlético de Madrid: 'Cholo...'

El Metropolitano cerró la tarde con un murmullo incómodo y miradas al banquillo. Entre fichajes de verano y promesas de identidad, la sensación fue de camino interrumpido.

En el marcador contra el Elche quedaron dos señales, empate y advertencia, tras el 1-1 ante un recién ascendido. El Elche resistió en el Metropolitano este sábado 23 de agosto de 2025 y desnudó viejos vicios rojiblancos.

Sorloth golpea primero y Rafa Mir devuelve el golpe con eficacia visitante

Alexander Sørloth abrió el duelo muy pronto, resolviendo una acción vertical asistida por David Hancko. El plan parecía encarrilado hasta que Rafa Mir castigó una pérdida y silenció el estadio. Desde entonces, el cuadro de Simeone acumuló llegadas sin acierto y volvió a frustrarse.

El coro irónico en redes y la frase que reabre el debate en el banquillo

Apenas sonó el silbato final, el viejo estribillo volvió a llenar las redes madridistas. Tomás Roncero escribió en X en cuanto terminó el partido lo siguiente: “¡¡¡Cholo, quédate!!!”, muletilla recurrente cada vez que el proyecto tambalea.

Dominio sin premio: posesión, remates y un once con mucho verano 2025

El once combinó fichajes del verano 2025 con pilares de siempre, pero faltó precisión final. La posesión fue 58% y los remates a puerta 6-2, indicadores claros de dominio sin premio. Conor Gallagher, Julián Álvarez y David Hancko aparecieron, aunque el último pase volvió a escasear. El Metropolitano reunió 59.369 espectadores, impacientes ante un arranque que nadie esperaba.

Un Elche valiente: Sarabia ordena, Dituro sostiene y Rafa Mir decide con poco

El Elche compitió con orden, atacó con transiciones rápidas y encontró oxígeno en Rafa Mir. Matías Dituro firmó intervenciones clave y enfrió varios intentos rojiblancos en minutos calientes. La ilusión del ascenso se notó en su gente, que tomó el Metropolitano con entusiasmo.

La tabla tras dos jornadas y un calendario que obliga a reaccionar

Tras dos jornadas, el Atlético suma 1 punto y el Elche se queda con 2. El próximo examen liguero será en Mendizorroza ante el Alavés, con urgencia por crecer. Además, el 28 de agosto llega el sorteo europeo, que marcará exigencias del otoño inmediato.

La pregunta que marcará la 2025/26: ¿qué necesita el Atlético para despegar?

Simeone necesita ajustar presión, automatismos y perfiles para activar a Sørloth en ventaja. El equipo llega y empuja, pero la circulación se apaga justo donde nacen los goles. Si aparece esa eficacia, el ruido en redes se apagará por sí mismo muy pronto. Sigue las novedades en fichajes de LaLiga para no perder la próxima historia.