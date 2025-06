Tomás Roncero desesperat per un penal contra el Reial Madrid: 'Ha posat...'

El debut del Real Madrid en el nou Mundial de Clubs 2025 no només ha deixat gols, emoció i polèmica… també ha desfermat la fúria d’un dels madridistes més apassionats del panorama mediàtic: Tomás Roncero. El periodista d’AS no ha trigat ni un minut a expressar la seva indignació després del penal assenyalat per l’àrbitre Facundo Tello a favor de l’Al-Hilal que va significar l’1-1 al marcador.

Tot va passar al minut 41 de partit. El jove central del Real Madrid, Raúl Asencio, va cometre un error infantil a l’àrea. Després de perdre la posició davant el davanter brasiler Marcos Leonardo, va reaccionar amb una lleu estirada a l’esquena que, als ulls del col·legiat argentí, va ser suficient per assenyalar penal.

Des dels onze metres, Rúben Neves no va fallar: va enganyar Courtois amb un xut al pal esquerre i va tornar l’empat al marcador després del gol inicial del canterà Gonzalo, que havia avançat els de Xabi Alonso al 34'.

"Penaltito. Es deixa caure. No el subjecta. L’àrbitre ha posat el llistó molt baix."

Un missatge breu, però contundent. El periodista no només va considerar que l’acció no mereixia sanció, sinó que va acusar el col·legiat de condicionar el partit des d’una vara de mesurar massa tova. Per a Roncero, l’estirada no va ser suficient per fer caure un davanter professional i menys encara quan, segons ell, no hi va haver intenció ni força suficient com per provocar la caiguda.

Les seves paraules van encendre el debat a les xarxes socials. Mentre els seguidors del Real Madrid compartien la seva frustració amb el polèmic penal, altres usuaris defensaven la decisió de l’àrbitre, argumentant que una estirada dins l’àrea, encara que lleu, és sancionable si impedeix continuar la jugada.

Un error que li costa car a Asencio

Més enllà del debat arbitral, la veritat és que Raúl Asencio va ser el gran assenyalat de la primera part. El central, que havia estat una de les apostes de Xabi Alonso per a aquest torneig, va cometre un error en un moment clau, en una acció en què la pilota no semblava representar un gran perill.

Per la seva banda, el Real Madrid no va aconseguir aprofitar el bon inici ni mantenir l’avantatge. Tot i que l’equip va tenir diverses oportunitats clares per marcar el segon, el conjunt saudita, dirigit per Simone Inzaghi, va mostrar caràcter, personalitat i una intensitat inesperada, empenyent el conjunt blanc a moments d’angoixa en defensa.

El Real Madrid, obligat a reaccionar

El debut de Xabi Alonso al capdavant del Real Madrid en una competició internacional no va ser el somiat. Tot i el talent que ha aconseguit reunir la plantilla blanca —amb noms com Trent Alexander-Arnold i Dean Huijsen sumant-se al grup—, l’equip encara és en fase de rodatge.

La pressió per aconseguir un bon paper en aquest nou format del Mundial de Clubs és enorme, i qualsevol entrebanc pot sortir car en una fase de grups curta i intensa. Per a Roncero i molts madridistes, la sensació és que l’equip no només lluita contra els rivals, sinó també contra decisions arbitrals que consideren desproporcionades.

“Si això és penal, anem a tirar el reglament al riu”.

Però el més impactant va arribar després del partit: fonts internes del club blanc van filtrar que es presentarà una queixa formal a la FIFA pel criteri arbitral, no només pel penal assenyalat a Asencio, sinó per altres decisions durant l’encontre. Tot i que oficialment no s’ha confirmat, la tensió sembla créixer... i no només sobre la gespa.