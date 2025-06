José Álvarez confirma el dia que Nico Williams fitxarà pel Barça

per Joan Grimal

L'afició culer conté la respiració mentre s'aproxima un dels fitxatges més esperats del mercat d'estiu. El periodista José Álvarez ha deixat anar la bomba: Nico Williams serà jugador del FC Barcelona en les pròximes setmanes, i no és només un rumor més, sinó una informació detallada per part de tots els implicats.

Álvarez ha estat molt clar en la seva intervenció: “El fitxatge està encarrilat”. No només s'ha assolit un acord econòmic pràcticament tancat amb el jugador, sinó que a més el club ja ha començat a moure fitxa amb el pla de pagaments per abonar la seva clàusula de rescissió, que ronda els 58 milions d'euros més IPC.

És a dir, ja no es tracta d'una simple intenció o d'una negociació oberta, sinó d'una operació avançada que podria tancar-se abans del 14 de juliol, data en què comença la pretemporada de l'equip

| Canva

L'acord econòmic, molt similar al de 2023

Segons Álvarez, el salari pactat entre el Barça i Nico Williams rondaria els 6,5 a 7 milions d'euros nets per temporada, més bonus per objectius. Aquesta xifra ja era sobre la taula en l'intent anterior de fitxar-lo, però les circumstàncies aleshores no ho van permetre. Aquesta vegada, amb l'OK de Deco, Hansi Flick i Joan Laporta, el panorama ha canviat dràsticament.

La clau de l'avenç ha estat la reunió recent entre Deco i l'entorn del jugador, que ha accelerat els temps. Des de llavors, els contactes s'han intensificat, el Barça ha avaluat totes les variables econòmiques i ha trobat una fórmula de pagament viable, tot i les seves conegudes dificultats amb el Fair Play financer

| Canva

Nico, totalment bolcat amb el Barça

Un altre dels factors determinants és la predisposició total del jugador. Tal com ha confirmat José Álvarez, Nico Williams “vol jugar al Barça al 100%”. El seu entorn també ho recolza, i el vestidor culer el rebria amb els braços oberts, especialment els seus amics a la selecció i en l'entorn jove de l'equip

El futbolista de l'Athletic Club es troba ara mateix de vacances, però el seu cap és a Barcelona. La idea és clara: vol resoldre el seu futur abans d'incorporar-se a la pretemporada amb el seu club actual. No vol repetir el desgast d'anys anteriors i està disposat a tancar el capítol amb els lleons de manera neta i ràpida

Un fitxatge estratègic per al segon any de Flick

Nico és un extrem amb desequilibri, físic i gol, i encaixa perfectament en el perfil que el tècnic alemany busca per al seu Barça. A més, la seva arribada aportaria aire fresc a la plantilla i obriria noves combinacions en atac al costat de jugadors com Lamine Yamal, Lewandowski o Pedri

Als despatxos, Deco i Laporta estan totalment bolcats. I no és per menys: saben que fitxar Nico Williams seria un cop d'autoritat al mercat i un missatge clar que el Barça vol tornar al més alt, tant a Espanya com a Europa

I quan es farà oficial?

Aquí és on Álvarez llança la gran revelació: el fitxatge podria tancar-se en un termini de dues a tres setmanes, fins i tot abans de l'inici de la pretemporada del Barça. Amb un grau d'optimisme que frega el 95%, segons les seves fonts, només una catàstrofe d'última hora podria frenar el traspàs.

En definitiva, llevat de gir inesperat, Nico Williams vestirà de blaugrana aquest mateix estiu. El Barça ha activat la seva ofensiva final i l'afició ja comença a somiar amb un nou ídol a la banda esquerra del Camp Nou