Tomás Roncero desesperado por un penalty contra el Real Madrid: 'Ha puesto...'

El debut del Real Madrid en el nuevo Mundial de Clubes 2025 no solo ha dejado goles, emoción y polémica… también ha desatado la furia de uno de los madridistas más apasionados del panorama mediático: Tomás Roncero. El periodista de AS no ha tardado ni un minuto en expresar su indignación tras el penalti señalado por el árbitro Facundo Tello a favor del Al-Hilal que significó el 1-1 en el marcador.

Todo ocurrió en el minuto 41 de partido. El joven central del Real Madrid, Raúl Asencio, cometió un error infantil en el área. Tras perder la posición frente al delantero brasileño Marcos Leonardo, reaccionó con un leve agarrón en la espalda que, a ojos del colegiado argentino, fue suficiente para señalar penalti.

Desde los once metros, Rúben Neves no falló: engañó a Courtois con un disparo al palo izquierdo y devolvió el empate al marcador tras el gol inicial del canterano Gonzalo, que había adelantado a los de Xabi Alonso en el 34'.

| XCatalunya, Canva

"Penaltito. Se deja caer. No le sujeta. El árbitro ha puesto el listón muy bajo."

Un mensaje breve, pero contundente. El periodista no solo consideró que la acción no merecía sanción, sino que acusó al colegiado de condicionar el partido desde una vara de medir demasiado blanda. Para Roncero, el agarrón no fue suficiente para derribar a un delantero profesional y menos aún cuando, según él, no hubo intención ni fuerza suficiente como para provocar la caída.

Sus palabras encendieron el debate en redes sociales. Mientras los seguidores del Real Madrid compartían su frustración con el polémico penalti, otros usuarios defendían la decisión del árbitro, argumentando que un agarrón dentro del área, aunque leve, es sancionable si impide continuar la jugada.

| Canva

Un error que le cuesta caro a Asencio

Más allá del debate arbitral, lo cierto es que Raúl Asencio fue el gran señalado de la primera parte. El central, que había sido una de las apuestas de Xabi Alonso para este torneo, cometió un error en un momento clave, en una acción en la que el balón no parecía representar un gran peligro.

Por su parte, el Real Madrid no consiguió aprovechar el buen inicio ni mantener la ventaja. Aunque el equipo tuvo varias oportunidades claras para marcar el segundo, el conjunto saudí, dirigido por Simone Inzaghi, mostró carácter, personalidad y una intensidad inesperada, empujando al conjunto blanco a momentos de agobio en defensa.

El Real Madrid, obligado a reaccionar

El debut de Xabi Alonso al frente del Real Madrid en una competición internacional no fue el soñado. Pese al talento que ha logrado reunir la plantilla blanca —con nombres como Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen sumándose al grupo—, el equipo aún está en fase de rodaje.

La presión por conseguir un buen papel en este nuevo formato del Mundial de Clubes es enorme, y cualquier traspié puede costar caro en una fase de grupos corta e intensa. Para Roncero y muchos madridistas, la sensación es que el equipo no solo lucha contra los rivales, sino también contra decisiones arbitrales que consideran desproporcionadas.

“Si eso es penalti, vamos a tirar el reglamento al río”.

Pero lo más impactante llegó tras el partido: fuentes internas del club blanco filtraron que se presentará una queja formal a la FIFA por el criterio arbitral, no solo por el penalti señalado a Asencio, sino por otras decisiones durante el encuentro. Aunque oficialmente no se ha confirmado, la tensión parece crecer... y no solo sobre el césped.