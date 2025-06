El fitxatge que prepara el Sevilla: Ex del Reial Madrid

La planificació de la pròxima temporada ha situat el Sevilla FC al centre de l'ull de l'huracà mediàtic. Després de mesos d'inestabilitat esportiva i la urgència de reconstruir l'equip, a Nervión es treballa amb intensitat per recuperar l'estatus perdut a LaLiga i a Europa. L'afició, conscient que l'última campanya no ha estat a l'altura de la història recent del club, segueix amb atenció cada moviment a la direcció esportiva. La sortida de referents i els canvis a la banqueta obliguen a un estiu de grans decisions, i tot apunta que l'arribada d'un futbolista de primer nivell podria marcar el nou rumb.

L'estiu sevillista va començar amb una de les incògnites més habituals: qui ocuparia la banqueta del Ramón Sánchez Pizjuán. El club va sondejar diverses opcions, i un dels noms millor posicionats era el d'Imanol Alguacil, tot i que finalment el tècnic d'Orio va rebutjar la proposta per considerar que el projecte, a nivell econòmic i esportiu, no li oferia totes les garanties. Aquesta negativa ha obligat el club a moure fitxa ràpidament a la recerca d'alternatives que encaixin amb el perfil que la direcció esportiva, encapçalada per Antonio Cordón, considera idoni per rellançar l'equip.

Mentrestant, i amb el futur de la banqueta a l'aire, hi ha, segons ha informat El Nacional, una operació que ha agafat força en les últimes hores: el fitxatge de Lucas Vázquez. El gallec està a punt de quedar lliure després d'acabar contracte el 30 de juny i la proposta del Sevilla l'ha seduït, en un moment en què clubs com Girona, Rayo Vallecano o alguns equips de l'Aràbia Saudita també han mostrat interès.

La importància de Lucas Vázquez i el que aportaria al Sevilla

El nom de Lucas Vázquez no n'és un més al mercat. La seva trajectòria al Real Madrid, on ha superat la barrera dels 400 partits oficials, està marcada per la conquesta de cinc Champions League, diverses Lligues i Copes, i l'experiència d'haver jugat tant en posicions ofensives com a la defensa. Amb 33 anys, el futbolista gallec s'ha convertit en un valor segur per a qualsevol vestidor, i la seva polivalència resulta especialment atractiva per a un Sevilla que ha patit al lateral dret des de la retirada de Jesús Navas.

La temporada passada, Vázquez va demostrar que segueix en plena forma tot i els contratemps físics patits al maig. Va disputar més de 50 partits, amb un balanç de dos gols i vuit assistències, i va mantenir un nivell competitiu que el fa ideal per a equips que busquen un reforç immediat. El seu perfil encaixa perfectament en la idea de club que sempre ha caracteritzat el Sevilla: jugadors de caràcter, amb mentalitat guanyadora i capaços d'adaptar-se a diferents circumstàncies tàctiques.

A Nervión valoren especialment el seu bagatge internacional i la seva capacitat per actuar com a mentor dels joves. El club, que sempre ha combinat fitxatges de renom amb l'impuls de la pedrera, veu en Lucas un líder natural per al vestidor i un referent capaç de transmetre l'exigència i la professionalitat que exigeix un equip aspirant a tot.

Tot i que el nom de l'entrenador segueix pendent d'oficialització, la direcció esportiva ja treballa amb la previsió que Lucas Vázquez pugui incorporar-se després del Mundial de Clubs, última cita de la seva etapa madridista. El principal candidat per dirigir l'equip és Matías Almeyda, tècnic de marcat perfil intens i dinàmic, cosa que encaixaria a la perfecció amb el desplegament físic i la implicació tàctica que sempre ha mostrat Lucas.

Com dèiem, segons el mitjà anteriorment citat, la de Lucas Vázquez seria una proposta d'Imanol Alguacil quan va estar a punt de tancar la seva arribada a Nervión. Ara, després de rebutjar aquesta opció, cal veure si el nou tècnic aprova aquesta operació.