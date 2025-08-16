Tomás Roncero desesperado con el Barça: 'Los árbitros siguen...'

La primera parte en Son Moix ha dejado mucho más que un simple marcador favorable al Barça. Entre expulsiones, goles y decisiones discutidas, el foco ha terminado centrado en la polémica que rodea al segundo tanto del conjunto azulgrana. Una jugada en la que la continuidad del juego, pese a un jugador rival tendido en el césped, ha provocado reacciones encendidas en redes y en los medios.

Todo comenzó con un potente disparo de Lamine Yamal que impactó en la cabeza de Raíllo, dejándolo en el suelo. Los futbolistas del Mallorca esperaban que el árbitro, José Luis Munuera Montero, detuviera el juego para atender al central. Sin embargo, el colegiado permitió que la jugada siguiera, y Ferran Torres aprovechó para marcar el 0-2. La falta de celebración inicial entre los jugadores culés reflejó que ni ellos parecían entender lo ocurrido en ese instante.

Roncero acusa a los árbitros de restar credibilidad a LaLiga

Tomás Roncero ha reaccionado de inmediato en redes sociales, publicando un mensaje que rápidamente se viralizó. “Los árbitros siguen quitando valor a esta Liga cada vez menos creíble”, ha escrito el periodista, visiblemente indignado. Criticó que Munuera Montero no interrumpiera el partido con un futbolista tendido tras un golpe en la cabeza. También apuntó al nuevo Comité Técnico de Árbitros, asegurando que es “igual o peor” que el anterior. Sus declaraciones sumaron miles de interacciones en apenas minutos.

| @MovistarPlus

De hecho, entre colaboradores de El Chiringuito, la discusión ha sido especialmente intensa. Alfredo Duro y Carme Barceló han protagonizado un encontronazo a raíz de la misma jugada, con acusaciones de falta de deportividad y respuestas contundentes. Con este cruce de opiniones, el programa de esta noche se anticipa especialmente caliente, con el segundo gol de Ferran Torres como eje central del debate.

Un partido cargado de tensión y protestas

El clima en Son Moix ya estaba encendido antes de esta acción. El Mallorca terminó la primera mitad con dos expulsados: Manu Morlanes, por doble amarilla, y Vedat Muriqi, por una dura entrada sobre Joan García. El delantero kosovar golpeó con los tacos en la cabeza al portero azulgrana, lo que derivó en su roja directa. Estas decisiones, sumadas al polémico segundo tanto, han incrementado las protestas locales contra el arbitraje.

Con el Barça en ventaja y el Mallorca mermado numéricamente, el partido parece encaminado para los de Hansi Flick. No obstante, la conversación posterior seguirá girando en torno a la jugada de Raíllo y el papel del colegiado. Todo apunta a que la polémica seguirá ocupando titulares y generando debate en las horas posteriores al pitido final.