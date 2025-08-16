Alerta amb Joan García, Deco parla sobre la seva lesió: 'El doctor m'ha dit...'

Les estrenes de temporada sempre arriben carregades d'il·lusió, però també amb moments que alteren qualsevol pla previ. El Barça afronta el seu debut de Lliga a Mallorca amb l'ambició de començar fort i amb el títol al cap. No podia ser d'una altra manera. Tanmateix, un gest inesperat a la prèvia ha fet que totes les mirades es dirigissin cap al mateix protagonista.
L'ensurt de Joan García durant la fase d'escalfament
Joan García, escollit com a porter titular per Hansi Flick, ha abandonat la gespa amb gestos visibles de dolor a la mà esquerra. Segons ha explicat Helena Condis, el porter ha patit una luxació en un dels dits durant una estirada. El doctor de l'equip ha aconseguit reduir la lesió i ha col·locat una protecció especial perquè pogués continuar. Minuts després, les càmeres de El Chiringuito TV han mostrat l'embenatge que durà durant tot l'enfrontament.
Deco tranquil·litza l'afició abans de l'inici del partit
El director esportiu del Barça, Deco, ha intervingut a Movistar LaLiga per confirmar que el porter pot jugar sense problemes. “El doctor m'ha dit que no té res”, ha afirmat, dissipant qualsevol dubte sobre la seva participació. Joan García, inscrit oficialment aquest mateix matí juntament amb Marcus Rashford, manté el seu debut tal com estava previst. L'operació ha estat possible gràcies a maniobres salarials i a ajustos realitzats durant les últimes setmanes de mercat.
La reflexió de Deco sobre el mercat i la plantilla
Més enllà de la lesió, Deco ha parlat sobre la situació general del club i el mercat de fitxatges. Ha assenyalat que el Barça ha preferit conservar els seus jugadors clau abans que vendre per generar ingressos ràpids. “Volem donar estabilitat al projecte i apostar pels jugadors en qui creiem”, ha explicat amb fermesa.
El dirigent ha destacat que les inscripcions han respost a les prioritats de Hansi Flick i a operacions de reducció de despesa. Ha esmentat com a clau la venda del 50% dels drets de Trincao a l'Sporting de Lisboa. Aquesta transacció va facilitar l'arribada de Marcus Rashford i la inscripció de Joan García per la lesió prolongada d'un altre porter.
Un inici amb ambició i cautela per al vigent campió
Deco ha insistit que, tot i ser campió de LaLiga, el Barça ha d'anar pas a pas durant aquesta temporada. Considera que els rivals s'han reforçat i que la lluita pel títol serà intensa. El club confia en la continuïtat del bloc, però no perd de vista la necessitat de competir cada setmana.
Finalment, Joan García sortirà a Son Moix amb un embenatge protector a la seva mà esquerra. L'ensurt inicial no l'apartarà d'un debut que arriba amb expectació i sota l'atenta mirada de l'afició culer.