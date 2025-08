Tomás Roncero aprofita el cas Ter Stegen per atacar el Barça: 'L'última...'

Marc-André Ter Stegen és al centre de la polèmica. El que va començar com un simple tràmit mèdic per inscriure nous fitxatges del FC Barcelona s'ha convertit en un culebrot d'estiu que ja esquitxa fins i tot les xarxes socials. L'últim a sumar-se a la polèmica ha estat Tomás Roncero, periodista madridista, que no ha deixat passar l'oportunitat per burlar-se del club blaugrana amb un àcid comentari a X (Twitter).

L'origen de l'embolic

Tot va començar quan el club va intentar aprofitar la baixa mèdica de llarga durada de Ter Stegen per inscriure diversos jugadors pendents de registre: Rashford, Szczesny, Gerard Martín i Roony Bardghji. Segons el reglament de LaLiga, un jugador ha d'estar fora almenys quatre mesos perquè la seva fitxa pugui ser utilitzada en benefici d'un altre company.

Tanmateix, Ter Stegen va anunciar a les xarxes socials que estaria de baixa tres mesos després de ser operat a Bordeus per la doctora Léglise. Aquest anunci, sorprenent per poc habitual entre futbolistes, va generar un enorme malestar a les oficines del Barça, ja que posava en escac el seu pla d'inscripcions.

| FCB

El club va reaccionar encarregant un informe mèdic que assegurava que el porter estaria fora almenys quatre mesos. Només faltava una cosa: la signatura del mateix jugador. Però Ter Stegen es va negar a signar.

Xoc entre club i jugador

Segons fonts de l'entorn de l'alemany, no s'hi nega rotundament, però prefereix tractar el tema en persona amb els directius abans d'estampar la seva rúbrica. A més, asseguren que ningú li va comunicar que la baixa s'ampliaria de tres a quatre mesos, per la qual cosa se sent incòmode amb les presses del club.

| XCatalunya, Tomas Roncero

La negativa ha provocat la fúria del Barça, que fins i tot ha considerat obrir-li un expedient disciplinari. Una decisió que podria tensar encara més una relació que fins ara havia estat exemplar: Ter Stegen porta més de deu anys al club i ha estat un dels capitans més constants de l'últim lustre.

Roncero encén la metxa

El tertulià d'El Chiringuito i acèrrim madridista va publicar un missatge que ha generat tant rialles com indignació. En al·ludir als “VALORS del Barça”, amb majúscules, i comparar-los amb el duet Milli Vanilli —desacreditat per fer playback als seus concerts—, posa en dubte la integritat i coherència del discurs ètic del club català.

El missatge ha estat celebrat per l'afició blanca, que veu en aquesta situació una mostra més del caos institucional del Barça. En canvi, molts culers consideren que el comentari de Roncero és oportunista i que Ter Stegen té dret a decidir quan i com signa un document tan delicat.

I ara què?

El Barça necessita tancar com més aviat millor les inscripcions per tenir tota la plantilla a punt, però la col·laboració de l'alemany és imprescindible. Si no hi ha acord, podria quedar assenyalat davant la directiva, però també podria forçar una reacció interna en la seva defensa, especialment entre els pesos pesants del vestidor.

Aquest episodi torna a posar sobre la taula la fragilitat del Barça fora del camp. En aquest clima enrarit, Ter Stegen ha passat de ser un pilar esportiu a una peça incòmoda als despatxos. I per a molts, com Roncero, un altre “sacrificat” més pels “VALORS” d'un club que, segons ell, predica molt i practica poc.