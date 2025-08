Leo Román l'ha destronat a Mallorca i un equip 'top' se n'aprofita: Greif marxarà

La situació de Dominik Greif al RCD Mallorca ha entrat en una fase decisiva. El porter eslovac, que va arribar a l'illa amb la promesa de ser una peça clau en el projecte balear, ha perdut protagonisme de manera progressiva i la seva continuïtat sembla cada cop més complicada.

La renovació de Leo Román fins al 2030 ha estat un clar missatge de futur per part de l'entitat, assegurant la porteria amb un dels talents emergents del futbol espanyol. A això s'hi suma la continuïtat d'un veterà com Pichu Cuéllar, l'experiència i el compromís del qual han convençut el club per mantenir-lo una temporada més.

Però el moviment que més ha afectat la posició de Greif ha estat el fitxatge del jove finlandès Lucas Bergström, procedent del Chelsea. Aquest reforç ha acabat de reconfigurar el panorama a la porteria mallorquinista.

| RCD Mallorca

Una sortida gairebé inevitable

Fonts internes reconeixen que el seu protagonisme serà limitat en la nova campanya. En l''stage' de l'equip a Àustria, es va captar el seu representant mantenint una conversa amb Pablo Ortells, CEO del club, fet que va evidenciar que ja s'estan valorant opcions per al seu traspàs.

L'entorn del jugador també ha deixat entreveure que està obert a nous reptes. Amb 27 anys, Greif necessita minuts i estabilitat, dues condicions que no semblen garantides a Son Moix a curt termini. A més, el club busca alleugerir la seva plantilla i alliberar massa salarial, fet que fa encara més probable una operació de sortida.

| RCD Mallorca

Un perfil amb mercat

Greif continua sent un porter valorat per la seva envergadura, reflexos i experiència internacional. Ha demostrat un rendiment sòlid quan ha estat en plena forma, tot i que les seves lesions han lastrat la seva evolució. Tot i així, diversos clubs han mostrat interès a fer-se amb els seus serveis en les darreres setmanes.

La possible sortida de Greif no només beneficiaria el jugador, sinó que també permetria al Mallorca avançar en altres operacions de mercat. Amb tres porters a la plantilla, un d'ells haurà de buscar un nou destí, i tots els indicis apunten a l'internacional eslovac com l'escollit per deixar l'illa.

Segona oferta formal

En les darreres hores, els rumors al voltant del futur de Dominik Greif s'han intensificat. Diversos mitjans especialitzats apunten que el jugador es troba a prop de tancar la seva sortida del Mallorca, un cop s'han produït contactes avançats amb una entitat estrangera.

Des de l'entitat mallorquinista no es descarta una resolució imminent si la proposta compleix amb les exigències econòmiques. Per la seva banda, l'entorn del jugador manté una postura optimista, conscient que aquest moviment pot representar un nou impuls en la seva carrera.

I tot i que el club interessat no s'havia fet públic en els primers compassos de la negociació, ja s'ha confirmat que es tracta de l'Olympique de Lyon, que busca un nou porter després de la sortida d'Anthony Lopes. La segona oferta del conjunt francès podria ser la definitiva.

Si no hi ha contratemps d'última hora, Dominik Greif se n'anirà cap a França els pròxims dies per convertir-se en nou jugador de l'històric club de la Ligue 1.