Alexia Putellas fa callar boques: 'El meu present...'

En el seu recent viatge a Ciutat de Mèxic, la capitana del FC Barcelona, Alexia Putellas, va ser protagonista en un acte carregat de simbolisme i compromís social: la inauguració de la tercera seu de la seva Fundació Eleven, un projecte destinat a transformar la vida de nenes en situació vulnerable a través de l'esport.

Al Deportivo Azcapotzalco, centenars de persones, entre nenes beneficiades, autoritats i mitjans de comunicació, van escoltar una Alexia propera, compromesa i, com sempre, directa. Durant la seva intervenció, la dues vegades guanyadora de la Pilota d'Or va parlar del poder transformador del futbol.

Un missatge per a les noves generacions

"És molt important que les nenes tinguin accés a instal·lacions, a l'esport, a la formació. No només es tracta de formar esportistes, sinó persones", va declarar Alexia. El seu missatge no va ser únicament inspirador, sinó també pedagògic: "Cal entendre que guanyar no és el normal, que s'aprèn moltíssim més en les derrotes, que el camí de l'esport és ple d'obstacles i que cada pas compta."

| FC Barcelona, FUT Mind

La inauguració d'aquesta seu consolida l'impacte de la Fundació Eleven, que ja té presència a Catalunya i Colòmbia. Ara, amb aquesta tercera ubicació a Mèxic, el projecte s'expandeix a un país amb una rica cultura futbolística, on les nenes sovint s'enfronten a barreres estructurals per accedir a l'esport en igualtat.

Futur a la Lliga MX Femenil?

Durant la roda de premsa, com era d'esperar, va sorgir la pregunta que molts esperaven: Podria Alexia Putellas jugar algun dia a la Lliga MX Femenil? La capitana culer va respondre amb la serenitat de qui sap qui és i on és:

"Visc el present, i el meu present és el Barça, el club de la meva vida."

| XCatalunya

Tot i que no va tancar cap porta a llarg termini, va deixar clar que no té en ment canviar d'aires: "Aquí a Mèxic ja tenen referents molt potents, dones futbolistes increïbles. Jo encara tinc molt per fer a Barcelona, molts objectius per assolir", va assegurar.

Quan se li va preguntar per les declaracions de l'exfutbolista mexicà Javier 'Chicharito' Hernández —qui va afirmar a les xarxes socials que les dones haurien d'encaminar la seva energia cap a la cura de la llar i la nutrició—, Alexia va ser contundent: "No estic d'acord amb aquesta frase. Siguis home o dona, ets lliure d'escollir el que et faci feliç. Ningú t'ha d'encasellar."

Un llegat en marxa

Als seus 31 anys, Alexia Putellas ja ho ha guanyat tot amb el FC Barcelona: Champions, Lligues, Copes, Supercopes... però segueix trobant noves motivacions. La temporada passada, el conjunt blaugrana es va quedar a les portes del triplet, perdent la final de la Champions League contra l'Arsenal.

No és només una futbolista; és símbol d'una era. Una generació de nenes creix veient-la jugar, escoltant-la parlar i observant com utilitza la seva influència per millorar la vida d'altres. I per si algú tenia dubtes sobre el seu futur immediat, ella mateixa ho va deixar clar al final de la seva intervenció a Mèxic:

"Només sé que estic molt motivada per aquesta nova temporada. Tinc contracte, tinc il·lusió i tinc clar que el meu present —i espero que també el meu futur— és al Barça."