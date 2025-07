Tomás Roncero fa el ridícul contra Lamine Yamal després del Barça - Seoul FC: 'Se...'

En el seu afany de buscar la mínima escletxa per criticar el FC Barcelona, Tomás Roncero ha tornat a fer el ridícul. El tertulià del diari AS, conegut per la seva defensa aferrissada del Real Madrid i les seves sortides de to pel que fa al Barça, va carregar durament contra Lamine Yamal després d’una pèrdua de pilota que va acabar en gol del Seoul FC.

Roncero no va trigar a publicar un vídeo a les xarxes socials en què acusava Lamine d'“adormir-se als llorers”, assenyalant el seu error com si fos la prova definitiva del fracàs culer. “La pèrdua de Lamine ha costat un gol. En zona perillosa. Així no es pot. Es va adormir”, sentenciava amb to de superioritat.

El que va oblidar esmentar Roncero —o potser va preferir ignorar— és que Lamine no només va ser un dels jugadors més desequilibrants del partit, sinó que a més va marcar dos gols, va participar en un altre i va liderar l’atac juntament amb Ferran Torres i Gavi. El jove de Mataró, ara portador del dorsal '10', va ser un malson constant per a la defensa coreana.

| FCB

Un error que no enterboleix el partidàs

És cert que Lamine va cometre una pèrdua al minut 26 que va acabar en gol del Seoul FC, tot i que la jugada va estar precedida d’una acció irregular en què el davanter rival semblava en fora de joc. Però el futbol no és una successió d’errors aïllats, sinó un relat del que passa durant els 90 minuts.

En total, els de Hansi Flick van marcar set gols en un festival ofensiu que va deixar grans sensacions. Lamine va brillar per la dreta, Dani Olmo va repartir assistències amb criteri, i a la segona part, els nous com Roony Bardghji o Marcus Rashford van demostrar que hi ha plantilla per il·lusionar-se. Fins i tot Christensen es va animar amb un gol des de 30 metres.

| F.C. Barcelona, El Chiringuito

Roncero, però, va preferir centrar-se en una sola jugada. El curiós és que aquell error puntual va ser l’única taca en una actuació ofensiva descomunal per part de Lamine, que no només va marcar, sinó que va crear perill cada vegada que va tocar la pilota. Si dormir-te als llorers és això, més d’un voldria quedar-se dormit com ell.

Crítiques sense credibilitat

No és la primera vegada que Roncero intenta minimitzar els mèrits del Barça mentre magnifica els del Madrid. Però aquesta vegada el tret li va sortir per la culata. El 3-7 a Seül és el reflex d’un equip que, tot i tenir feina pendent en defensa, comença a carburar en el segon any de Flick.

És irònic que, després de la publicació del vídeo de Roncero, els aficionats culers responguessin amb humor a les xarxes socials, compartint mems i missatges com “Roncero se’n va anar a dormir després del 2-2 i no ha vist el 3-7”, o “Lamine li va dedicar el segon gol al ploriqueig de Tomás”.

Mentre el Barça comença a agafar ritme de cara a una temporada prometedora, amb un bloc jove i talentós, les crítiques oportunistes de Roncero estan cada cop més lluny de la realitat. Quan el resultat final és una golejada i el teu argument és una errada aïllada... potser qui s’ha dormit als llorers és un altre. I no va ser Lamine.