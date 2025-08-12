Tomás Guasch a la babalà contra el Barça per la situació de Ter Stegen: 'L'empresa...'

La pretemporada del FC Barcelona, marcada per la presentació de l'equip abans del Trofeu Joan Gamper, ha tingut un protagonista inesperat. L'ambient festiu, pensat per presentar el nou projecte esportiu de Hansi Flick, es va veure condicionat per un assumpte extraesportiu que ha generat un debat profund a l'afició i a l'entorn mediàtic. No és la primera vegada que un jugador important es troba al centre d'una controvèrsia interna, però en aquest cas les ramificacions són tan esportives com institucionals.
El conflicte que va encendre la metxa a Can Barça
Marc-André ter Stegen ha estat durant anys un referent del Barcelona. Capità, líder al vestidor i un dels porters més regulars d'Europa. Tanmateix, en les últimes setmanes, la seva relació amb el club va fer un gir inesperat. Tot va començar amb un desacord administratiu: el porter es va negar a signar l'autorització perquè l'informe mèdic de la seva operació d'esquena fos enviat a LaLiga. Aquesta signatura era necessària per facilitar la inscripció de fitxatges dins del fair play financer.
La negativa va provocar una resposta fulminant de l'entitat. El club li va retirar la capitania, el va deixar sense dorsal i li va obrir un expedient disciplinari. En qüestió d'hores, Ter Stegen va passar de ser un dels símbols de la plantilla a trobar-se en una situació límit, aïllat de les decisions clau del vestidor. Davant el risc de prolongar la tensió, el porter va acabar signant el consentiment, desbloquejant així els tràmits i permetent al club recuperar marge de maniobra al mercat.
L'expedient va ser tancat i, de manera gairebé immediata, l'alemany va recuperar la capitania. En l'acte previ al Gamper, va tornar a presentar-se com un dels líders de l'equip, rebent una barreja d'aplaudiments i xiulets a l'Estadi Johan Cruyff. En el seu discurs va parlar de “mirar endavant” i va agrair al cos tècnic la seva feina, intentant restar dramatisme al que havia passat.
La resposta incendiària de Tomás Guasch
Si l'episodi ja havia despertat titulars, les paraules del periodista Tomás Guasch van encendre encara més el debat. Amb el seu habitual to irònic, va assegurar haver-se “commogut” per les declaracions conciliadores de Ter Stegen, però no va deixar passar l'oportunitat de llençar un dard: va insinuar que el porter no va escriure el seu discurs sol i que “algú li va ajudar amb les comes i els punts”.
A continuació, la seva anàlisi va ser més dura. Guasch va assenyalar que el Barcelona no busca la reconciliació per voluntat sinó per necessitat econòmica. Va recordar que al porter encara li resten tres anys de contracte i que l'entitat li ha d'abonar al voltant de 30 milions d'euros. “L'empresa que gestiona la seva carrera és golfa, però el club li ha de pagar. Per això li volen fer la festa en pau”, va afirmar, deixant entreveure que la relació està lluny de ser idíl·lica.
També va plantejar un escenari futur incert. Segons la seva visió, quan Ter Stegen es recuperi plenament, caldrà veure si segueix a la plantilla o si el club opta per buscar-li una sortida que alliberi massa salarial. Fins i tot va suggerir que podria acabar en un altre club abans del pròxim gran torneig internacional, amb el Barcelona assumint part de la seva fitxa.
El cas Ter Stegen és un exemple clar de com la gestió d'un vestidor no es limita al terreny de joc. Les relacions personals, els interessos econòmics i les estratègies de comunicació hi juguen un paper fonamental. Mentre l'equip es prepara per competir, la porteria viu un clima de tensió que, tot i que ara sembla estabilitzat, podria reactivar-se en qualsevol moment. El que passi en els pròxims mesos determinarà si aquest episodi s'oblida com una anècdota o es converteix en l'inici del final d'una etapa marcada per la seguretat i el lideratge sota pals.