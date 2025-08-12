El València treballa en un fitxatge polèmic: Acomiadat del seu club pels seus ideals

A Mestalla el mercat no s'atura. La direcció esportiva continua explorant opcions per reforçar l'equip i no dubta a obrir la porta a perfils amb experiència internacional, tot i que el nom que sona ara arriba acompanyat d'un passat mediàtic que genera debat entre l'afició. L'objectiu és fer un salt de qualitat al front ofensiu, on l'equip cerca solucions immediates.
El jugador en qüestió és un extrem neerlandès de 30 anys que fa dues temporades va ser acomiadat del seu club a Alemanya per les seves manifestacions públiques en suport a Palestina. Aquell episodi, que va acabar als tribunals i va concloure amb la nul·litat del seu acomiadament, va marcar un abans i un després en la seva carrera. Un cop resolta la seva situació contractual, es va incorporar al Cardiff City de la Championship anglesa, on va disputar la darrera temporada.
Al conjunt gal·lès va tenir un rendiment irregular condicionat per problemes físics. Dues lesions, una als adductors i una altra a l'esquena, van limitar la seva participació a 27 partits, en què va sumar tres gols i diverses assistències. Ara, lliure al mercat, veu amb bons ulls la possibilitat de tornar a una gran lliga europea, i el València podria oferir-li aquesta oportunitat.
Ara, segons han avançat mitjans neerlandesos, Anwar El Ghazi podria convertir-se en futbolista del València CF en les pròximes hores. Segons aquestes fonts, de fet, l'operació està en fases molt avançades i l'acord entre el jugador i el club de la capital del Túria està tancat.
La seva trajectòria esportiva és extensa i variada. Es va formar a les categories inferiors de l'Sparta de Rotterdam i de l'Ajax, amb el qual va debutar a l'Eredivisie i es va donar a conèixer a la selecció dels Països Baixos. Posteriorment va passar per Lille, Aston Villa, Everton, PSV i Mainz 05, acumulant experiència en lligues tan competitives com la francesa, l'anglesa, la neerlandesa i l'alemanya.
Un València amb fam de reforços
La possible arribada de l'extrem encaixa en un estiu en què el club ha accelerat la seva activitat al mercat. En els darrers dies s'han tancat operacions com les d'Arnaut Danjuma i Filip Ugrinic, a més de la renovació de jugadors clau per al projecte de Carlos Corberán. L'objectiu és confeccionar una plantilla més profunda i competitiva que pugui afrontar els reptes de la temporada amb garanties.
En l'àmbit tàctic, el jugador aportaria desequilibri, capacitat d'associació i experiència en contextos d'alta pressió. La seva polivalència li permet actuar en qualsevol de les dues bandes, i fins i tot en posicions més centrades, cosa que donaria a l'entrenador més opcions per modificar esquemes i adaptar-se a diferents rivals.
L'operació, a més de reforçar l'aspecte esportiu, suposaria un cop d'efecte al mercat, generant un impacte mediàtic que podria beneficiar la imatge del club. Tanmateix, no es pot obviar que el seu fitxatge podria despertar opinions dividides entre l'afició pel seu passat extraesportiu.
El desenllaç d'aquesta negociació podria conèixer-se aviat. Si es concreta, el València sumaria a la seva plantilla un futbolista amb una carrera marcada per la qualitat, la determinació i la fermesa en les seves conviccions, característiques que, combinades amb la seva experiència internacional, podrien aportar un plus important a l'equip en aquesta nova temporada.