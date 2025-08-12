Diversos clubs de Segona lluiten per un descart del Mallorca: Competència estrangera

La pretemporada del Real Mallorca continua marcada pels moviments al mercat de fitxatges. Entre les operacions pendents destaca la d’un jove futbolista colombià que, tot i el seu potencial, no veu garantida la seva participació en l'onze titular aquesta temporada. El seu cas ha despertat l’interès d’equips nacionals i internacionals, generant una pugna que podria resoldre’s els pròxims dies.
Als seus 22 anys, Daniel Luna ha transmès al cos tècnic i a la direcció esportiva que necessita un canvi d’aires, segons ha informat el portal Última Hora. La seva experiència la temporada passada al Cartagena, on va arribar cedit al gener, li va deixar clar que els minuts són determinants per a la seva evolució. En aquella ocasió, la seva incorporació es va produir l’últim dia de mercat, un escenari que vol evitar per poder adaptar-se des de l’inici al seu nou destí.
Diversos clubs de Segona Divisió segueixen de prop els seus passos. La fórmula més probable seria una cessió en què el Mallorca compartiria part de la seva fitxa, tot i que la via internacional també guanya força. Portugal, Croàcia i Dinamarca han mostrat interès a incorporar-lo, oferint fins i tot la possibilitat de compra al final de la temporada. El jugador i el seu entorn valoren totes les opcions, però el temps és un factor clau: no volen que la negociació s’allargui més del necessari.
Un estiu agitat a Son Moix
La situació de Luna s’emmarca en un mercat intens per al Mallorca. El club ha reforçat la seva plantilla amb l’arribada de Pablo Torre, Mateo Joseph i Lucas Bergstrom, mentre que en l’apartat de sortides ja s’han tancat operacions com les de José Copete al València, Siebe Van der Heyden al KAA Gent i Robert Navarro a l’Athletic. Encara s’esperen moviments importants, amb noms com Larin o Maffeo a la rampa de sortida.
Des que va arribar procedent del Deportivo Cali el 2023, Dani Luna ha destacat per la seva capacitat per al regat, la seva visió de joc i la seva versatilitat en atac. Tanmateix, la competència a la seva posició i les exigències d’un equip que vol consolidar-se a la zona mitjana de LaLiga dificulten la seva progressió. Per al Mallorca, una cessió li permetria guanyar experiència sense perdre la seva vinculació contractual, que s’estén fins al 2027.
Amb la lliga a punt de començar, el futur de Daniel Luna és un dels fronts oberts al mercat balear. La seva decisió final podria marcar no només el seu desenvolupament individual, sinó també l’equilibri d’una plantilla que afronta la temporada amb la intenció de fer un salt competitiu. La cursa per fer-se amb els seus serveis ja ha començat, i el desenllaç promet ser un dels moviments més comentats de l’estiu a Segona i a diverses lligues europees.