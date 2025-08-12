Tomás Guasch a lo loco contra el Barça por la situación de Ter Stegen: 'La empresa...'

La pretemporada del FC Barcelona, marcada por la presentación del equipo antes del Trofeo Joan Gamper, ha tenido un protagonista inesperado. El ambiente festivo, pensado para presentar el nuevo proyecto deportivo de Hansi Flick, se vio condicionado por un asunto extradeportivo que ha generado un debate profundo en la afición y en el entorno mediático. No es la primera vez que un jugador importante se encuentra en el centro de una controversia interna, pero en este caso las ramificaciones son tan deportivas como institucionales.

El conflicto que encendió la mecha en Can Barça

Marc-André ter Stegen ha sido durante años un referente del Barcelona. Capitán, líder en el vestuario y uno de los porteros más regulares de Europa. Sin embargo, en las últimas semanas, su relación con el club dio un giro inesperado. Todo comenzó con un desacuerdo administrativo: el guardameta se negó a firmar la autorización para que el informe médico de su operación de espalda fuera enviado a LaLiga. Esta firma era necesaria para facilitar la inscripción de fichajes dentro del fair play financiero.

La negativa provocó una respuesta fulminante de la entidad. El club le retiró la capitanía, le dejó sin dorsal y abrió un expediente disciplinario. En cuestión de horas, Ter Stegen pasó de ser uno de los símbolos de la plantilla a encontrarse en una situación límite, aislado de las decisiones clave del vestuario. Ante el riesgo de prolongar la tensión, el portero acabó firmando el consentimiento, desbloqueando así los trámites y permitiendo al club recuperar margen de maniobra en el mercado.

| F.C. Barcelona

El expediente fue cerrado y, de forma casi inmediata, el alemán recuperó la capitanía. En el acto previo al Gamper, volvió a presentarse como uno de los líderes del equipo, recibiendo una mezcla de aplausos y abucheos en el Estadi Johan Cruyff. En su discurso habló de “mirar hacia adelante” y agradeció al cuerpo técnico su trabajo, intentando restar dramatismo a lo ocurrido.

La respuesta incendiaria de Tomás Guasch

Si el episodio ya había despertado titulares, las palabras del periodista Tomás Guasch avivaron aún más el debate. Con su habitual tono irónico, aseguró haberse “conmovido” por las declaraciones conciliadoras de Ter Stegen, pero no dejó pasar la oportunidad de lanzar un dardo: insinuó que el portero no escribió su discurso solo y que “alguien le ayudó con las comas y los puntos”.

A continuación, su análisis fue más duro. Guasch señaló que el Barcelona no busca reconciliación por voluntad sino por necesidad económica. Recordó que al portero aún le restan tres años de contrato y que la entidad debe abonarle alrededor de 30 millones de euros. “La empresa que maneja su carrera es golfa, pero el club tiene que pagarle. Por eso quieren hacerle la fiesta en paz”, afirmó, dejando entrever que la relación está lejos de ser idílica.

También planteó un escenario futuro incierto. Según su visión, cuando Ter Stegen se recupere plenamente, habrá que ver si sigue en la plantilla o si el club opta por buscarle una salida que libere masa salarial. Incluso sugirió que podría acabar en otro club antes del próximo gran torneo internacional, con el Barcelona asumiendo parte de su ficha.

El caso Ter Stegen es un ejemplo claro de cómo la gestión de un vestuario no se limita al terreno de juego. Las relaciones personales, los intereses económicos y las estrategias de comunicación juegan un papel fundamental. Mientras el equipo se prepara para competir, la portería vive un clima de tensión que, aunque ahora parece estabilizado, podría reavivarse en cualquier momento. Lo que ocurra en los próximos meses determinará si este episodio se olvida como una anécdota o se convierte en el principio del fin de una etapa marcada por la seguridad y el liderazgo bajo palos.