Tomás Roncero rep la seva a Twitter després de celebrar el gir de Nico Williams amb el Barça

La rivalitat entre els grans del futbol espanyol mai descansa, i menys encara a l'estiu. Mentre els clubs planifiquen la temporada i els aficionats somien amb nous fitxatges, la tensió a les xarxes socials s'intensifica. Aquest ambient s'ha vist reflectit un cop més després de l'onada de rumors que ha envoltat el futur de Nico Williams i la possible arribada de l'extrem al Barça. Les expectatives eren altes, els debats interminables i les opinions, per descomptat, no han trigat a dividir l'afició.

En aquest escenari, les veus més mediàtiques del periodisme esportiu tampoc han volgut quedar-se fora. La presència de figures com Tomás Roncero a Twitter sol generar debats encesos. En aquesta ocasió, el seu missatge no només ha encès el debat, sinó que també ha rebut una allau de respostes que ràpidament s'han fet virals.

El missatge de Tomás Roncero i la reacció de l'afició

El periodista de referència en el madridisme no va deixar passar l'oportunitat de llançar un missatge celebrant el no fitxatge del Barça de Nico Williams. Al seu compte de Twitter, Roncero va elogiar l'Athletic Club i el seu jugador, dedicant frases carregades d'ironia cap a la directiva blaugrana. “Lliçó històrica a la prepotència del Barça, que el donava per fitxat sense tenir diners per pagar la clàusula. Segon RIDICULÉ seguit ensopegant amb la mateixa pedra”, va escriure.

La seva publicació va desfermar immediatament la creativitat i la crítica dels usuaris. Molts li van recordar que el Real Madrid va viure una situació encara més prolongada i polèmica amb Kylian Mbappé. Altres el van acusar de celebrar desgràcies alienes mentre evitava parlar de les frustracions pròpies del seu club. Els comentaris, lluny d'apaivagar-se, van augmentar amb cada minut, amb referències directes a la gestió de Florentino Pérez i l'eterna espera del madridisme per un fitxatge estrella.

| XCatalunya, Canva

Comparacions amb el cas Mbappé i burles en clau de futbol espanyol

D'entre les respostes més virals, alguns usuaris van destacar el contrast entre el que ha passat amb Nico Williams i el cas Mbappé. “Heu fet 6 anys el ridícul amb Mbappé”, es podia llegir entre les mencions més populars. Altres van assenyalar que el Real Madrid va trigar set anys a tancar l'arribada del davanter francès, amb tota la paciència i els recursos del club blanc, en comparació amb la situació blaugrana.

La conversa es va omplir d'ironia i referències creuades entre madridistes i culers. Els seguidors no van dubtar a utilitzar dades i anècdotes recents per posar en dubte l'autoritat moral de Roncero a l'hora de parlar de “ridículs” al mercat de fitxatges. El tema va escalar ràpidament i es va convertir en un dels debats més comentats del dia a la comunitat futbolera de Twitter.

Sí que hi havia diners. Roncero menteix

Tomás Roncero, en el seu missatge, apunta que el Barça no tenia diners. Menteix. Joan Laporta i la resta de membres de la junta directiva fa setmanes que deixen clar que el fitxatge o no fitxatge de Nico Williams no seria qüestió de diners. Amb moltes dificultats, el Barça ha aconseguit deixar enrere l'apocalipsi creat per Josep María Bartomeu i els seus amics, que van arruïnar el club i el van deixar molt a prop de la fallida. La inscripció del davanter no hauria estat immediata, però era una realitat.