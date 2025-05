Tomás Guasch se'n recorda del Barça després de la permanència de l'Espanyol: 'Un...'

El tancament de la temporada a LaLiga ha deixat un munt d'emocions, polèmiques i, com no podia ser d'una altra manera, missatges carregats d'ironia i memòria futbolística. Un dels protagonistes de la conversa a les xarxes socials després de la permanència de l'Espanyol ha estat Tomàs Guasch, conegut periodista i confés seguidor blanc-i-blau, que no ha deixat passar l'ocasió de llançar diversos missatges després de la salvació del seu equip… i de recordar-se del Barça i el seu entorn.

Un missatge per al Leganés… i per als rivals de sempre

L'Espanyol va aconseguir una soferta permanència després de vèncer per 2-0 a Las Palmas, en un partit en què la polèmica arbitral va tornar a estar al centre del debat. El Leganés, malgrat la seva contundent victòria davant el Valladolid, va acabar descendint, cosa que va generar nombroses reaccions de solidaritat i també de crítica cap a les decisions arbitrals que han condicionat el final de la temporada.

En aquest context, Tomàs Guasch va voler enviar un missatge de suport al conjunt madrileny: “Una abraçada al CD Leganés que no és un dels tres pitjors”, començava el seu tuit, deixant clara la seva simpatia per l'equip que, com l'Espanyol el curs anterior, va patir en carn pròpia el pes dels arbitratges i la mala sort en la recta final.

| RCDE

Records de polèmiques passades: València i l'Atlètic, en la memòria perica

Però Guasch no es va quedar aquí. El periodista no va dubtar a rescatar dos dels episodis més polèmics de l'última temporada a Primera que, en opinió de molts, van resultar determinants per al descens de l'Espanyol. D'una banda, el gol anul·lat a César Montes a Mestalla davant el València, en una de les últimes jornades de la 2022/23. Aquella acció, en què Montes va marcar de cap però la jugada va ser invalidada per una suposada falta sobre el porter Mamardashvili, va suposar un dur cop per a les aspiracions dels blanc-i-blaus. Molts consideren encara que no hi va haver infracció, i aquell punt perdut va acabar sent clau en el descens.

D'altra banda, Guasch va recordar el gol concedit a Antoine Griezmann a l'RCDE Stadium en l'enfrontament contra l'Atlètic de Madrid. En aquella acció, la pilota amb prou feines va creuar parcialment la línia, però el VAR i l'àrbitre van concedir el gol, alimentant la sensació de greuge que persegueix l'espanyolisme des d'aquell fatídic desenllaç.

En paraules de Guasch, “el penal, com aquell gol anul·lat a l'Espanyol a València. O el ¿gol? aquell de Griezmann a Cornellà: lamentable”. Un repàs a dues decisions arbitrals que encara couen en l'entorn perico i que serveixen com a recordatori que el futbol, de vegades, no és just amb els més febles.

Un salut per als “taraos” del Barça i l'eterna rivalitat

La part final del missatge de Guasch va ser, com era d'esperar, un gest directe a la rivalitat amb el FC Barcelona. “Finalment, un salut als taraos de Barcelona i voltants: una altra vegada serà. Quícir”, escrivia el periodista, en referència a aquells seguidors blaugranes que desitjaven el descens de l'Espanyol per pura rivalitat històrica.

El missatge, carregat de sarcasme, es va viralitzar ràpidament entre l'afició blanc-i-blava, que va trobar en les paraules de Guasch un reflex del sentiment de reivindicació després d'una temporada extremadament dura.