Tomás Guasch se acuerda del Barça tras la permanencia del Espanyol: 'Un...'

El cierre de la temporada en LaLiga ha dejado un sinfín de emociones, polémicas y, como no podía ser de otra forma, mensajes cargados de ironía y memoria futbolística. Uno de los protagonistas de la conversación en redes sociales tras la permanencia del Espanyol ha sido Tomás Guasch, conocido periodista y confeso seguidor blanquiazul, que no ha dejado pasar la ocasión de lanzar varios recados tras la salvación de su equipo… y de acordarse del Barça y su entorno.

Un mensaje para el Leganés… y para los rivales de siempre

El Espanyol logró una sufrida permanencia tras vencer por 2-0 a Las Palmas, en un partido en el que la polémica arbitral volvió a estar en el centro del debate. El Leganés, pese a su contundente victoria frente al Valladolid, acabó descendiendo, lo que generó numerosas reacciones de solidaridad y también de crítica hacia las decisiones arbitrales que han condicionado el final de la temporada.

En este contexto, Tomás Guasch quiso mandar un mensaje de apoyo al conjunto madrileño: “Un abrazo al CD Leganés que no es uno de los tres peores”, empezaba su tuit, dejando clara su simpatía por el equipo que, como el Espanyol el curso anterior, sufrió en carne propia el peso de los arbitrajes y el infortunio en la recta final.

| RCDE

Recuerdos de polémicas pasadas: Valencia y el Atlético, en la memoria perica

Pero Guasch no se quedó ahí. El periodista no dudó en rescatar dos de los episodios más polémicos de la última temporada en Primera que, en opinión de muchos, resultaron determinantes para el descenso del Espanyol. Por un lado, el gol anulado a César Montes en Mestalla frente al Valencia, en una de las últimas jornadas de la 2022/23. Aquella acción, en la que Montes marcó de cabeza pero la jugada fue invalidada por una supuesta falta sobre el portero Mamardashvili, supuso un duro golpe para las aspiraciones de los blanquiazules. Muchos consideran todavía que no hubo infracción, y ese punto perdido acabó siendo clave en el descenso.

Por otro lado, Guasch recordó el gol concedido a Antoine Griezmann en el RCDE Stadium en el enfrentamiento contra el Atlético de Madrid. En esa acción, el balón apenas cruzó parcialmente la línea, pero el VAR y el árbitro concedieron el tanto, alimentando la sensación de agravio que persigue al espanyolismo desde aquel fatídico desenlace.

En palabras de Guasch, “el penalti, como aquel gol anulado al Espanyol en Valencia. O el ¿gol? aquel de Griezmann en Cornellà: lamentable”. Un repaso a dos decisiones arbitrales que todavía escuecen en el entorno perico y que sirven como recordatorio de que el fútbol, a veces, no es justo con los más débiles.

Un saludo para los “taraos” del Barça y la eterna rivalidad

La parte final del mensaje de Guasch fue, como era de esperar, un guiño directo a la rivalidad con el FC Barcelona. “Finalmente, un saludo a los taraos de Barcelona y alrededores: otra vez será. Quícir”, escribía el periodista, en referencia a esos seguidores azulgranas que deseaban el descenso del Espanyol por pura rivalidad histórica.

El mensaje, cargado de sarcasmo, se viralizó rápidamente entre la afición blanquiazul, que encontró en las palabras de Guasch un reflejo del sentimiento de reivindicación tras una temporada extremadamente dura.