Tomás Roncero provoca el Barça després de perdre la final de la Champions Femenina

La temporada 2024/25 de la Champions League Femenina ha deixat un dels episodis més impactants i comentats dels últims anys. En una final celebrada a l'estadi José Alvalade de Lisboa davant més de 38.000 espectadors, la pressió i l'emoció estaven garantides. El partit suposava una oportunitat històrica per al FC Barcelona femení de consolidar la seva hegemonia a Europa. No obstant això, el desenllaç no va ser l'esperat per a les blaugranes i, lluny de passar desapercebut, la derrota ha generat reaccions de les més variades en l'entorn futbolístic, incloses les xarxes socials, on la rivalitat entre aficions sol assolir la seva màxima expressió.

El tuit de Tomás Roncero: celebració i burla a parts iguals

En ple enrenou després del xiulet final, una de les reaccions més virals va ser la del conegut periodista madridista Tomás Roncero. A través del seu perfil oficial a X (anteriorment Twitter), Roncero no va dubtar a felicitar les campiones d'Europa, l'Arsenal, amb un missatge clar: "FELICIDADES CAMPEONAS!!!" acompanyat del cartell oficial de les “Champions 2024/25” publicat pel club londinenc.

La publicació, que ja suma milers d'interaccions, fa referència a la rivalitat eterna entre ambdós clubs i reforça la narrativa de l''anti-Barça' tan habitual en la premsa madridista. Roncero, conegut per no perdre ocasió d'alimentar el pique futbolístic, va aprofitar l'ensopegada blaugrana per sumar-se a l'onada de missatges irònics i sarcàstics que van inundar les xarxes després de l'inesperat resultat.

| FCB

Així ha estat el partit

El FC Barcelona arribava a Lisboa com a clar favorit. No només defensava el títol, sinó que havia mostrat durant tota la temporada una superioritat tàctica i tècnica sobre la majoria de rivals europeus. No obstant això, l'Arsenal va saber resistir i castigar els errors de les catalanes, amb una actuació defensiva excel·lent i un plantejament estratègic que va desarmar les de Pere Romeu.

L'únic gol del partit va arribar en el tram final, obra de la sueca Blackstenius, després d'una assistència precisa de Mead. Aquest gol no només va sentenciar el partit, sinó que va significar el segon títol europeu per a les gunners, divuit anys després de la seva primera corona continental. El Barça, malgrat dominar durant diverses fases del partit i comptar amb ocasions clares —inclòs un xut al travesser de Pina—, no va aconseguir superar la muralla anglesa.

La derrota blaugrana va ser un gerro d'aigua freda per a l'afició culé, que fins a l'últim minut va mantenir l'esperança d'una remuntada èpica. Els càntics a les grades i l'alè dels seguidors no van ser suficients per revertir el marcador. Mentrestant, a les xarxes socials, l'afició rival no va perdre el temps. Missatges d'humor, memes i comentaris irònics van circular a gran velocitat, destacant el tuit de Roncero com un dels més compartits i debatuts de la nit.