Contundents paraules de Manolo González després de l'èxit de la salvació: 'El club...'

La permanència de l'Espanyol a Primera Divisió s'ha convertit en un dels moments més emocionants de la temporada per al futbol espanyol. Després d'una campanya plena d'alts i baixos i patiment fins a l'últim segon, l'equip dirigit per Manolo González ha aconseguit l'objectiu marcat a principi de curs: mantenir la categoria. Un èxit que ha provocat una celebració desbordant tant a la gespa de l'RCDE Stadium com a les grades, i que ha tingut com a colofó les sinceres i contundents paraules del tècnic a la roda de premsa posterior al partit.

Un missatge clar després de la tensió: “En la primera part no estàvem fins”

Manolo González no va dubtar a reconèixer les dificultats viscudes durant el xoc davant la UD Las Palmas. L'Espanyol va sortir al terreny de joc sabent que només la victòria li garantia la salvació, però la pressió va pesar més del compte en una primera part en què l'equip va estar lluny del seu millor nivell. “En la primera no estàvem fins i perdíem pilotes. No ens hem trobat. Ens ha costat molt i per sort a la segona hem pogut canviar una mica i tirar-ho endavant”, va confessar el tècnic, ressaltant el valor de l'autocrítica i el treball en equip per revertir la situació després del descans.

L'entrenador blanc-i-blau va voler posar en valor l'esforç col·lectiu durant tota la temporada. “Amb tot. Amb tots els que heu estat donant suport per darrere. Ens hem salvat amb 42 punts que és una barbaritat. Hem tingut moments complicats, però hem lluitat. He d'agrair al director esportiu per confiar en mi i en tots els jugadors”, va destacar Manolo González. Un agraïment extensiu no només al vestidor, sinó també a l'entorn del club, conscients tots que la salvació era una qüestió d'orgull per a una entitat històrica del futbol espanyol.

| RCDE

El futur de l'Espanyol: “El club ha de fer passos endavant”

Un dels missatges més contundents de l'entrenador va arribar en referir-se al futur de l'Espanyol. González va ser clar: “Tot passa primer per mantenir-se, després per tenir una estabilitat, una línia que aquí no s'ha tingut en els últims anys. És obvi que el club ha de fer passos endavant. Ho veu fins i tot un cec. És una categoria molt complicada en què la qualitat mana”. Amb aquestes paraules, el tècnic deixa clar que la permanència ha de ser només el primer graó d'un procés de reconstrucció i creixement per a l'entitat perica.

L'entrenador va insistir en la necessitat d'evolucionar en l'esportiu, aprofitar l'experiència viscuda aquest curs i enfortir la marca Espanyol: “A la vida has d'evolucionar i créixer. Parlo del tema esportiu, no em fico en econòmics, però és una obvietat que hem d'intentar millorar. Tot el viscut ens ha d'ajudar per vendre la marca Espanyol. Jo seguiré defensant el club mentre vulguin. Només esperar que el club vagi creixent”.

Reconeixement als jugadors i el sentiment perico

Manolo González no es va oblidar de posar en valor l'aportació de noms propis com Joan García o Pere Milla. Del porter, va afirmar que “ha donat un gran rendiment… Teníem clar que era el titular, és un noi espectacular amb un futur impressionant”. I sobre Pere Milla, decisiu en la recta final, va destacar la seva capacitat per aparèixer quan més es necessitava.

Finalment, el tècnic va deixar clar el seu compromís i el seu vincle amb l'afició: “Primer una felicitat enorme pel club que és. No sóc el més perico, però estimo molt el club. Salvar-te amb l'Espanyol és un sentiment enorme”.

Sobre la seva continuïtat, Manolo González va ser directe: “Hi ha contracte i no hi ha molt a parlar. Esperem que l'equip sigui el més competitiu possible. Jo el que vull és el consens del club, que és el que sembla que hi ha”.