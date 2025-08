Ter Stegen supera tots els límits, el Barça li obre expedient: Els motius

El FC Barcelona viu moments de tensió màxima en plena pretemporada 2025, amb un nou capítol en la ja complicada relació entre Marc-André Ter Stegen i l'entitat catalana. El porter alemany, peça clau en les últimes temporades, ha pres una decisió que ha deixat perplexos tant el club com els aficionats culers, generant incertesa i molèstia a la directiva blaugrana.

Ter Stegen va decidir recentment, de la mà del club, passar pel quiròfan a causa de recurrents problemes a l'esquena, anunciant ell mateix un temps de recuperació estimat de tres mesos. Aquesta acció, considerada per molts com a precipitada i unilateral, ara s'ha agreujat amb una altra polèmica decisió del futbolista alemany.

Negativa inèdita de Ter Stegen provoca bloqueig al Barça

Segons informació revelada per Mundo Deportivo, Ter Stegen ha rebutjat signar el consentiment necessari perquè el Barcelona pugui enviar el seu informe mèdic a la Comissió Mèdica de LaLiga. Aquest document és imprescindible perquè la lliga avaluï la gravetat exacta de la lesió del porter i dictamini oficialment el seu període de baixa.

| F.C. Barcelona

Aquesta negativa genera un bloqueig total per al Barça, ja que sense l'aprovació del porter, el club no pot enviar aquest document i, a la llarga, no podrà utilitzar part del salari del jugador per alleujar els seus problemes de 'fair play' financer. Cal recordar que, si la baixa d'un futbolista supera els quatre mesos, LaLiga permet al club disposar del 80% del salari del lesionat per inscriure nous jugadors. Aquest procediment va ser clau anteriorment per registrar fitxatges com Dani Olmo i Íñigo Martínez després de les lesions de Christensen i Araujo, respectivament.

Expedient disciplinari immediat contra Ter Stegen

La postura de Ter Stegen ha portat la junta directiva del Barça a prendre mesures dràstiques. El club ha decidit obrir un expedient disciplinari contra el jugador alemany, posant l'assumpte en mans dels seus serveis jurídics. Depenent de la resolució legal interna, aquesta situació podria derivar fins i tot en sancions econòmiques o disciplinàries.

Tot i que des de l'entitat blaugrana reconeixen el dret del jugador a mantenir privades les seves dades mèdiques, consideren que aquesta negativa perjudica greument els interessos del club i de l'equip, incloent-hi la inscripció del recentment incorporat Joan Garcia. Aquesta situació genera una tensió palpable tant en l'àmbit institucional com esportiu.

Tot i així, hi ha prevista una reunió entre l'alemany i el club i des de la cúpula interna del Barça confien que recapaciti. Consideren, a més, segons Victor Navarro, que aquesta decisió està danyant la imatge del club i perjudica la resta de companys.

Diferències sobre el temps de recuperació augmenten la tensió

La previsió inicial de tres mesos feta pública per Ter Stegen a les seves xarxes socials contrasta amb l'avaluació del club, que estima al voltant de cinc mesos entre recuperació completa i retorn competitiu. El Barcelona va esmentar en el comunicat mèdic oficial de l'alemany una “reintervenció” per problemes a la mateixa zona lumbar operada el 2023, però va evitar especificar un temps exacte de recuperació.

Aquest desacord sobre els temps, sumat a la recent negativa del futbolista a cooperar, incrementa la tensió entre jugador i club. Fonts internes de l'equip han manifestat sorpresa per aquesta actitud inèdita en la història recent del club català.