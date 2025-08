Un ex del Reial Madrid deixa les coses clares a Vinicius: 'Que no...'

El Real Madrid afronta un nou capítol de tensió als seus despatxos. La renovació de Vinicius Júnior, una de les grans estrelles de l’equip blanc, està completament paralitzada. Tot i que el seu contracte no venç fins al juny de 2027, el brasiler ha rebutjat l’última oferta d’ampliació del club en considerar que no reflecteix el seu valor.

Vinicius, que va ser clau en els títols recents de l’equip, considera que el seu rendiment el situa a l’elit del futbol mundial, al nivell dels jugadors més ben pagats. Segons fonts de la Cadena SER, l’atacant exigeix un salari superior als 25 milions d’euros nets anuals, acostant-se al de Kylian Mbappé.

El club, ferm en la seva postura

Florentino Pérez i la direcció del Real Madrid no semblen disposats a cedir. Tot i que reconeixen la importància de Vinicius tant dins del camp com fora (per la seva imatge i potencial comercial), el club considera que les seves xifres no justifiquen un augment tan elevat.

| @vinijr, Vinicius Junior

En l’última temporada, el brasiler va viure alts i baixos, algunes lesions i episodis de desconnexió que han llastat la seva regularitat. El pla del club és clar: esperar que el jugador recuperi la seva millor versió i sigui ell mateix qui justifiqui amb rendiment les seves exigències. Fins aleshores, no hi haurà renovació amb les condicions que desitja

“No és el moment d’estrènyer”

En un conegut programa radiofònic, un dels comentaristes va deixar caure un missatge directe: “Que no estrenyin massa a Florentino, ja vam veure què va passar”. La frase no va passar desapercebuda entre els seguidors blancs, molts dels quals van recordar la sortida de Sergio Ramos, que va acabar fitxant pel PSG després d’apurar massa les negociacions amb el president.

| Canva

Aquest exfutbolista —que va militar anys enrere al mateix Real Madrid— va insistir que Vinicius hauria de pensar més en el projecte i menys en el xec, especialment ara que el club està reordenant les seves prioritats salarials després de l’arribada de la seva nova gran figura.

Efecte Mbappé

El fitxatge de Kylian Mbappé l’estiu passat va canviar el tauler a la capital. El francès va signar un contracte milionari que el converteix en el jugador més ben pagat de la plantilla, i possiblement del món. Aquest moviment ha tingut un efecte contagi: futbolistes com Jude Bellingham o el mateix Vinicius se senten capacitats per exigir xifres similars.

Tanmateix, al Madrid hi ha una màxima: només pot haver-hi un jugador amb aquest estatus salarial. El club considera que crear una escala inflacionària suposaria un risc per a la sostenibilitat del vestidor. Per això, els intents d’igualar Mbappé no tenen cabuda, almenys per ara.

I si no hi ha acord?

Si la situació no canvia durant aquesta temporada, alguns analistes no descarten que el Real Madrid escolti ofertes per Vinicius a l’estiu de 2026. Tot i que la seva clàusula de rescissió és alta, un bon rendiment en aquesta campanya i l’interès de clubs de la Premier League podrien facilitar una venda multimilionària.

El brasiler, per la seva banda, sap que el seu protagonisme ha estat clau en els últims títols del club. Però també és conscient que l’arribada de Mbappé l’ha relegat mediàticament, i que necessitarà una temporada brillant per recuperar força en la negociació.

Només al final del programa de ràdio es va desvelar qui va ser l’autor de l’avís a Vinicius: Rafa Alkorta, exdefensa central del Real Madrid i comentarista habitual. El seu advertiment no va ser gratuït. Ell coneix bé la casa blanca i sap que quan es pressiona massa a Florentino Pérez, el final no sol ser feliç per al jugador