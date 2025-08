Carlos Corberán dona l’OK: Decisió presa amb Hugo Guillamón

La confecció de plantilla al Valencia CF està sent tan complexa com habitual als estius de Mestalla. Cada moviment, cada decisió, va lligada a necessitats econòmiques, urgències esportives i també a la gestió dels descartats. En aquest mercat, una de les grans incògnites continua sent la situació d’un dels jugadors formats a la pedrera, que afronta setmanes clau en la seva carrera professional. El centre del camp, però, encara no està tancat i els moviments poden accelerar-se en qualsevol moment.

Guillamón, fora dels plans de Corberán i sense minuts a la pretemporada

Des del final del curs passat, Carlos Corberán va ser directe amb els jugadors i el club. El nou entrenador no compta amb Hugo Guillamón per al Valencia 2025/2026. Així ho va transmetre al mateix futbolista i als seus agents fins i tot abans que comencés la pretemporada. Prova d’això és que Guillamón no ha disputat ni un sol minut en els primers quatre amistosos. Tampoc ha entrat a les convocatòries. El missatge del cos tècnic és nítid: es busca una sortida, però la situació està lluny de resoldre’s.

La decisió de l’entrenador es deu tant a criteris esportius com a la necessitat d’alliberar massa salarial. El Valencia busca fer un gir al centre del camp amb l’arribada de nous fitxatges, cosa que deixa sense lloc un jugador que va ser important en el passat però que ha anat perdent pes a l’equip des de la cita mundialista de Qatar.

Negociacions estancades: rescissió, carta de llibertat i posicions molt allunyades

A escala de despatxos, la negociació per rescindir el contracte de Guillamón està bloquejada. El club ofereix la carta de llibertat a canvi de pagar només una petita part de l’any de contracte que li queda, que finalitza al juny de 2026. Per la seva banda, el jugador considera insuficient aquesta quantitat, segons ha informat Tribuna VCF.

Reclama un percentatge més gran, recolzant-se en el contracte signat i el seu dret a cobrar una part més important del salari pendent. Les reunions entre els representants i el club han estat nombroses en les darreres setmanes, però la distància entre ambdues parts és significativa.

El cas recorda altres precedents al club, com el de Samu Castillejo, on finalment el Valencia va haver d’augmentar la indemnització per tancar la rescissió. Tanmateix, en aquest cas, la manca d’ofertes formals per Guillamón complica encara més la solució. El futbolista no té pressa, ja que el contracte el protegeix i està disposat a quedar-se per intentar revertir la situació, treballant dur i esperant la seva oportunitat per convèncer Corberán, assevera el Marca

Un jugador de la casa al límit: sense ofertes i amb l’opció de quedar-se

La situació de Guillamón posa de manifest la dificultat de gestionar les sortides en el futbol actual. Tot i que el club li ha deixat clar que no compta amb ell, el jugador de l’Eliana manté la calma i el professionalisme. Està disposat a complir el seu contracte si no s’arriba a un acord que consideri just. A l’entorn del jugador asseguren que no tindria problemes a quedar-se i intentar canviar l’opinió de l’entrenador, com han fet altres en situacions similars.

Ara com ara, no existeix cap oferta formal de cap club, ni nacional ni internacional, pel migcampista. Això reforça la seva posició a la negociació i afegeix pressió a un Valencia que necessita alliberar fitxes per poder reforçar-se. El mercat encara pot oferir sorpreses, però el temps apressa i cada dia que passa complica la sortida pactada.